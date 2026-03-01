Un tiroteo en un bar de Austin deja tres muertos: el FBI cree que el tirador podría tener nexos con el terrorismo

Los detalles La agencia, a través de un funcionario, ha señalado que el autor del tiroteo masivo en el local texano tenía materiales que indican "un posible nexo con el terrorismo".

Un tiroteo en el bar Buford's de Austin, Texas, ha dejado tres muertos, incluido el tirador, y al menos 14 heridos. El FBI investiga posibles nexos del atacante con el terrorismo, aunque aún no se ha determinado si se trata de un acto de terrorismo nacional o extranjero. El incidente ocurrió a las 1:58 hora local, cuando el sospechoso disparó desde su camioneta y luego con un rifle tras aparcar. La Policía respondió rápidamente, abatiendo al tirador. El alcalde de Austin, Kirk Watson, ha elogiado la rápida actuación de los agentes y paramédicos, destacando que salvó vidas.

Un tiroteo en un bar de Austin, en el estado de Texas, ha terminado con la muerte de tres personas y ha dejado al menos 14 heridos de diversa consideración. Uno de los fallecidos es el tirador, de quien el FBI cree que podría tener nexos con el terrorismo.

Así lo ha afirmado un funcionario de la agencia en una conferencia de prensa, donde ha señalado que el autor del tiroteo tenía materiales que indican "un posible nexo con el terrorismo".

"Aún es demasiado pronto para determinar la motivación exacta", ha declarado sobre el suceso, del que el FBI tampoco ha indicado si lo consideraba como un acto de terrorismo nacional o extranjero.

Fue a eso de las 1:58 hora local cuando los agentes respondieron a los informes de un tiroteo en el bar Buford's, una popular cervecería al aire libre del centro de Austin. Lisa Davis, la jefa de Policía de la ciudad, ha indicado que el sospechoso dio varias vueltas alrededor del local en una camioneta antes del tiroteo.

"En un momento dado, encendió sus luces intermitentes, bajó la ventanilla y disparó una pistola, alcanzando a los clientes del bar que estaban tanto en la terraza como frente al local", ha expuesto Davis.

El sospechoso, una vez aparcó el coche, salió armado con un rifle y disparó a algunos civiles. Los agentes, una vez se encontraron con él, le dispararon y mataron.

Kirk Watson, alcalde de Austin, ha elogiado tanto a la Policía como a los paramédicos por su rápida actuación tras recibir los avisos de disparos. "Esto ha salvado vidas", ha afirmado.

