Al menos dos muertos y cuatro heridos en un tiroteo durante un festival callejero en Toronto

La Policía, en un festival de música latina en Toronto

¿Qué ha pasado? A eso de las 20:12 hora local, los servicios de emergencia recibieron un aviso por la presencia de un tirador en un festival de música y baile latino. Aún no se ha detenido a ningún sospechoso en relación con los disparos.

Al menos dos personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas por arma de fuego tras un tiroteo durante un festival en la ciudad canadiense de Toronto. Así ha informado de ello la Policía de Canadá, que continúa trabajando y buscando al autor de los disparos, que sigue huido.

Todo sucedió a eso de las 20:12 hora local, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso por la presencia de un tirador activo en la avenida St. Clair, donde tenía lugar un evento dedicado a la música y el baile latino.

Al llegar, los agentes localizaron a seis personas con heridas de bala. A dos de ellas se las declaró muertas en el lugar, mientras que las otras cuatro tenían lesiones de diversa consideración.

La Policía ha asegurado la zona y ha pedido a la población que no se acerque al área del incidente por el gran despliegue que sigue activo y operativo.

Además, han señalado que todavía no han detenido a ningún sospechoso y que prosiguen con las labores para identificar y localizar al autor o autores del ataque.

Carney, "horrorizado"

Mark Carney, primer ministro de Canadá, ha condenado los hechos y transmitido sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas. "Estoy horrorizado por el tiroteo que ha matado a dos personas", ha compartido en redes sociales.

"Mis oraciones están con las familias que lloran a sus seres queridos, aquellos que están en estado crítico y los que han sido afectados por este horrendo evento. La Policía tiene mi pleno apoyo mientras trabajan para capturar a los autores y llevarlos ante la Justicia", ha expuesto.

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