Detienen a un hombre de 28 años como sospechoso del asesinato de la exdiputada británica que se pasó a la ultraderecha

Los detalles El arresto se produce horas después de la puesta en libertad del hasta ahora único detenido por la muerte de Ann Widdecombe, de 78 años. La encontraron sin vida en su casa de Devon con "heridas muy graves".

La Policía británica ha arrestado a un hombre de 28 años en South Yorkshire, sospechoso del asesinato de Ann Widdecombe, exdiputada de 78 años, en su domicilio en Devon. El detenido, cuya identidad no ha sido revelada, es un británico de raza blanca y permanece bajo custodia. La detención fue realizada por la Policía de South Yorkshire en colaboración con la unidad antiterrorista del noreste, aunque no se considera un acto terrorista. Previamente, otro hombre de 26 años fue arrestado y liberado sin cargos. Widdecombe, exsecretaria de Estado de Prisiones, fue encontrada con heridas graves en su casa. La investigación sigue activa.

La Policía británica ha detenido a un hombre de 28 años en South Yorkshire, en el norte de Inglaterra, como sospechoso del asesinato de la exdiputada de 78 años Ann Widdecombe en su domicilio en Devon.

El detenido, del que no han facilitado su identidad, es un hombre británico de raza blanca que permanece bajo custodia policial una vez se produjo su arresto en un domicilio a 430 kilómetros de la propiedad de Widdecombe.

"Contamos con el apoyo de la unidad de lucha contra el terrorismo del noreste (Counter Terrorism Policing North East) y de la Policía de South Yorkshire, que llevó a cabo la detención en nombre de la Policía de Devon y Cornwall", indicó un comunicado de la Policía de estos dos últimos condados del suroeste de Inglaterra. "Por el momento, no hay indicios que sugieran que se trate de un incidente relacionado con el terrorismo y, como cuerpo policial, mantenemos la dirección de la investigación. Se trata de una investigación activa y en curso", precisó la fuerza.

El arresto se produce después de que otro hombre, de 26 años, fuera detenido en relación con el asesinato para ser puesto posteriormente en libertad y dejar de formar parte de la investigación.

Widdecombe, antigua secretario de Estado de Prisiones, fue hallada muerta en su casa del pueblo de Haytor, en Devon, con heridas "muy graves".

La Policía ha insistido en que el caso no sea tratado como un acto de terrorismo y que, por el momento, no hay indicios que apunten a un asesinato con motivaciones políticas.

Widdecombe fue secretario del Estado de Prisiones entre 1995 y 1997, bajo el Gobierno del entonces conservador John Major, pero posteriormente fue eurodiputada por el Partido del Brexit y, más tarde, portavoz del populista de derechas Reform UK.

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