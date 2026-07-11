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Toca tierra en el país

El tifón Bavi llega a China y obliga a evacuar a más de 1,8 millones de personas en la ciudad de Wenzhou

Los detalles Tras afectar a Taiwán, Japón y dejar 17 muertos en Filipinas, el fenómeno presenta vientos de 144 kilómetros por hora y está dejando fuertes e intensas lluvias. La urbe cuenta con una población de diez millones de habitantes.

El tifón Bavi llega a China El tifón Bavi llega a ChinaAgencia EFE / jorge.bautista@lasexta.com
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El tifón Bavi ha llegado a China. Ha llegado al gigante asiático después de afectar a Taiwán, a Japón y de dejar 17 muertos en Filipinas. Ante el riesgo por este fenómeno meteorológico, las autoridades chinas han tomado la decisión de evacuar a más de 1,8 millones de personas de la importante ciudad de Wenzhou ante el gran riesgo de fuertes lluvias y vientos violentos.

Y es que aunque está disminuyendo tanto en velocidad como en peligrosidad, el tifón sigue teniendo un enorme volumen de humedad en unas bandas de lluvia que, de un extremo a otro, tiene el tamaño de Francia.

Según el Centro Meteorológico Nacional, Bavi presentaba vientos máximos de 144 kilómetros por hora, lo que es categoría 1 en la escala de huracanes, cuando estaba a 200 kilómetros del sureste de Wenling, en la provincia oriental de Zhejiang.

A Wenzhou, ciudad que cuenta con una población de 10 millones de personas, llegará a primera hora del domingo. "Estoy algo preocupado, pero creo que todo saldrá bien. Ya hemos pasado por tifones antes y lo superaremos", dijo un ciudadano de 50 años en palabras que recogen en Reuters.

En el foco, los suministros, tanto el agua como la comida: "Ahora está todo garantizado. No hay necesidad de entrar en pánico ni de acumular grandes cantidades de cosas".

En Taiwán, se informó de 87 heridos tras el pasó de un tifón que obligó a evacuar a más de 14.000 personas. La isla quedó completamente paralizada, a pesar de que no llegó a tocar tierra en el país ante los pronósticos de intensas lluvias.

La mayoría de los evacuados estaba en las zonas norte y este del país, con las oficinas cerradas y con casi todas las ciudades y condados declarando día festivo.

"Se está bien, no es para tanto. Solo hace un poco más de viento", ha expuesto una ciudadana de Taipéi en palabras que recogen en Reuters.

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