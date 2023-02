En España "la única zona donde podría haber magnitudes de 7 o mayores es el sur peninsular, aunque generalmente no tenemos esas fallas para que se produzca un desgarro de tantos kilómetros", ha explicado el experto. A su juicio, sí se puede reproducir otro terremoto de este calibre a corto plazo en el mismo lugar porque "hay muchas fallas y es una zona con potencial para generarlos". Sobre esta cuestión, el presidente del Colegio de Geólogos, Manuel Regueiro declara que "lo habitual es que la energía se vaya disipando y no vuelva a repetirse un terremoto tan grande, pero al ser un territorio de contacto de placas, no se puede descartar nada".