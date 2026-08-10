La Policía irlandesa investiga el acoso telefónico a 80 concejalas, considerado como "una campaña dirigida"

Los detalles El sospechoso las llamaba insistentemente y les hacía insinuaciones sexuales. Una reiterada intimidación, calificada como un ataque a la democracia, que ya está en manos de la Policía irlandesa.

Ochenta mujeres políticas en Irlanda han sido víctimas de acoso telefónico, recibiendo llamadas insistentes con insinuaciones sexuales. La Policía irlandesa está investigando este ataque, considerado un atentado a la democracia. Algunas afectadas recibieron más de 15 llamadas en menos de una hora, siempre desde un número oculto y dirigido exclusivamente a concejalas. La Asociación de Gobiernos Locales Irlandeses califica el acoso como una campaña dirigida y su presidente, Aengus O'Rourke, advierte que no se debe permitir que estas acciones desalienten la participación pública. La investigación se centra en un sospechoso, pero las llamadas continúan.

Ochenta mujeres, políticas, representantes locales de Irlanda han sido acosadas por teléfono. El sospechoso las llamaba insistentemente y les hacía insinuaciones sexuales. Una reiterada intimidación, calificada como un ataque a la democracia, que ya está investigando la Policía irlandesa.

Algunas de las afectadas recibieron más de 15 llamadas en menos de una hora. "Cogí la llamada y esta persona dijo que quería revelarle que se identificaba como un pedófilo y que quería ser retado", asegura Angie Bailey, concejala del Condado de Kerry.

"Me dijo su nombre y me preguntó si quería mantener a la comunidad a salvo de personas como él", afirma Una McCarthy, concejala de Cork.

Les contactaba desde un número oculto y solo a concejalas, nunca a hombres. Por lo menos, 80 mujeres han denunciado lo que la Asociación de Gobiernos Locales Irlandeses tilda de campaña de acoso dirigida.

Desde la Asociación de Gobiernos Locales Irlandeses, su presidente, Aengus O'Rourke, declara: "No podemos permitir que las acciones de una pequeña minoría desaliente a las mujeres o a cualquier persona de entrar en la vida pública".

Son miembros de diferentes partidos de un gobierno compuesto por solo una cuarta parte de mujeres, en el que ahora muchas de ellas se ven sometidas a este acoso telefónico. Angie Bailey, concejala del Condado de Kerry teme que si tiene acceso a su número de teléfono, que es información pública, ya que tiene un cargo público, también tiene acceso a su dirección".

La Policía irlandesa sigue investigando las llamadas, que probablemente provienen del mismo hombre. Investigan a un sospechoso a partir del nombre que este dio a las mujeres a las que acosaba. Aún así, en los últimos días, algunas de las concejalas han seguido recibiendo estas llamadas.

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