Ahora

Intimidación reiterada

La Policía irlandesa investiga el acoso telefónico a 80 concejalas, considerado como "una campaña dirigida"

Los detalles El sospechoso las llamaba insistentemente y les hacía insinuaciones sexuales. Una reiterada intimidación, calificada como un ataque a la democracia, que ya está en manos de la Policía irlandesa.

Angie Bailey, concejala del Condado de Kerry.

Ochenta mujeres, políticas, representantes locales de Irlanda han sido acosadas por teléfono. El sospechoso las llamaba insistentemente y les hacía insinuaciones sexuales. Una reiterada intimidación, calificada como un ataque a la democracia, que ya está investigando la Policía irlandesa.

Algunas de las afectadas recibieron más de 15 llamadas en menos de una hora. "Cogí la llamada y esta persona dijo que quería revelarle que se identificaba como un pedófilo y que quería ser retado", asegura Angie Bailey, concejala del Condado de Kerry.

"Me dijo su nombre y me preguntó si quería mantener a la comunidad a salvo de personas como él", afirma Una McCarthy, concejala de Cork.

Les contactaba desde un número oculto y solo a concejalas, nunca a hombres. Por lo menos, 80 mujeres han denunciado lo que la Asociación de Gobiernos Locales Irlandeses tilda de campaña de acoso dirigida.

Desde la Asociación de Gobiernos Locales Irlandeses, su presidente, Aengus O'Rourke, declara: "No podemos permitir que las acciones de una pequeña minoría desaliente a las mujeres o a cualquier persona de entrar en la vida pública".

Son miembros de diferentes partidos de un gobierno compuesto por solo una cuarta parte de mujeres, en el que ahora muchas de ellas se ven sometidas a este acoso telefónico. Angie Bailey, concejala del Condado de Kerry teme que si tiene acceso a su número de teléfono, que es información pública, ya que tiene un cargo público, también tiene acceso a su dirección".

La Policía irlandesa sigue investigando las llamadas, que probablemente provienen del mismo hombre. Investigan a un sospechoso a partir del nombre que este dio a las mujeres a las que acosaba. Aún así, en los últimos días, algunas de las concejalas han seguido recibiendo estas llamadas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El incendio en Niebla (Huelva) está "fuera de capacidad de extinción" tras arrasar 20.000 hectáreas
  2. Vivas pide un centro de internamiento de extranjeros y critica al Gobierno por hablar de "normalidad" en Ceuta: "Cae por su propio peso"
  3. Un terremoto de magnitud 7,4 sacude Colombia: hay al menos 21 muertos y decenas de personas atrapadas
  4. Preocupación en Defensa y el CNI por la instalación de una planta china junto a la base naval de Ferrol ante el riesgo de espionaje
  5. Retiran seis modelos de gafas para ver el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares
  6. Detenida la hija del matrimonio asesinado en Tauste (Zaragoza) y a su actual pareja por el doble crimen