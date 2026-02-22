¿Líder o dictador?: Trump, a lo Stalin, Franco o Kim Jong-Un con un Estados Unidos a su imagen y semejanza

Los detalles El republicano, en su segundo mandato, ha ido haciendo suyo el país con pancartas de su cara en diferentes edificios gubernamentales y hasta cambiando de nombre el Centro Kennedy. Tiene hasta una flota de buques de 'clase Trump'.

La película 'El Dictador', protagonizada por Sacha Baron Cohen en 2012, presenta un escenario ficticio donde América es una dictadura, anticipando situaciones que parecen reflejar la realidad política de Estados Unidos bajo Donald Trump. El personaje, el almirante general Haffaz Aladeen, describe tácticas como el uso de los medios para manipular a la población, que resuenan con las acciones del expresidente. Trump ha dejado su huella en diversas instituciones, renombrando lugares y expandiendo su influencia, similar a líderes autoritarios como Stalin o Kim Jong-Un. Propuestas como el Arco de Trump en Washington destacan su legado.

"Imagínense que América fuese una dictadura". Así reza una frase de 'El Dictador'. De una película estrenada en 2012 y protagonizada por Sacha Baron Cohen. Un filme que vio la luz años antes del primer mandato de Donald Trump. También, evidentemente, del segundo. De un Gobierno que, con el republicano, hace que muchas de las afirmaciones realizadas por el personaje de ficción el almirante general Haffaz Aladeen parezcan ser casi premonitorias de lo que estaba por llegar.

De lo que está pasando en Estados Unidos con el republicano. "Podrían llenar sus cárceles de un grupo racial en particular. Podrían utilizar los medios de comunicación para asustar a la gente y hacer que apoyen políticas que vayan en contra de sus intereses", sigue el almirante general.

Todo, en un discurso frente a la ONU. En uno que ha hecho que lo que parecía jamás pasaría de ficción sea cuanto menos posible en Estados Unidos. "A veces se necesita un dictador", llegó a afirmar Trump desde Davos.

Un Trump que ha hecho suyo Estados Unidos. Porque el 'Parque Trump' aún está en ampliación pero ya cuenta con alguna que otra obra en su haber. En él, ya está colocada una pancarta con su cara en el Departamento de Justicia par asaber quién está al frente. Es una más de las que ya ha ido poniendo.

Pero hay más. Mismamente, el Centro Kennedy ahora ya es el Trump-Kennedy, y cuenta incluso con una flota de buques de 'clase Trump' equipados con armas hipersónicas.

Porque ha creado un espacio similar al de Stalin en la URSS o al de Kim Jong-Un en Corea del Norte. Y sí, también hubo uno en España con el dictador Francisco Franco.

Tiene hasta música temática para amenizar las ampliaciones que todavía quedan. Ya se ha aprobado cambiar el nombre del aeropuerto en el que el presidente aterriza para ir a Mar-a-Lago como el Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump. Hasta el nuevo estadio del Washington Commanders, de la NFL, podría llamarse 'Estadio Trump'.

La última propuesta, una monumental con el llamado Arco de Trump de 76 metros en Washington.

