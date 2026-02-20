Ojeroso, cejas levantadas y recostado: la historia de la imagen del expríncipe Andrés tomada por un único fotógrafo

Los detalles El fotógrafo de 'Reuters' Phil Noble es el autor de la fotografía de Andrés Mountbatten-Windsor saliendo de comisaría.

Una sola fotografía es la que va a marcar para siempre al expríncipe Andrés. La imagen captada el jueves por la noche por el fotógrafo de 'Reuters', Phil Noble, a su salida de la comisaría de Aylsham, en Norfolk (Inglaterra), donde el expríncipe pasó más de diez horas tras su detención por sus vínculos con Jeffrey Epstein y "sospechas de mala conducta en un cargo público".

La imagen ilustra a la perfección el momento en que el hermano del rey de Inglaterra ha tocado fondo. Cejas levantadas, mirada al infinito, ojeroso y boca entreabierta, unos rasgos faciales que expresan una mezcla de emociones que van desde la conmoción al cansancio, el miedo y el desconcierto.

A su salida no iba solo. Al volante iba su chófer y, en el asiento del copiloto, su guardaespaldas. Ambos fueron los encargados de sacar a Andrés de la nube de periodistas y curiosos que había a la salida de la estación policial.

Llama la atención su posición corporal. Tiene las manos entrelazadas y está recostado en la parte trasera del todoterreno negro. Parece que Andrés Mountbatten quería evitar las cámaras que, como finalmente ha ocurrido, capturasen la salida.

El trabajo más importante

Sin embargo, el fotógrafo Phil Noble consiguió la ansiada imagen. "¿Es la mejor foto que he hecho? No. ¿Es la más importante? Sí, al cien por cien", ha declarado Noble.

El profesional todavía está impactado de haber sido el autor de esta fotografía histórica. "Es muy raro que un solo fotógrafo o medio capture un momento tan importante, no recuerdo la última vez que sucedió. Es un poco surrealista, la verdad", ha aseguradp.

La 'Agencia Reuters', para la que trabaja, desplegó equipos por una veintena de comisarías del condado de Norfolk para conseguir las ansiadas imágenes. A Noble le tocó la de Aylsham y viajó seis horas desde Manchester para aguardar si Andrés estaba allí, donde solo había dos equipos de fotógrafos.

Tras varias horas, comenzaron a llegar coches que, sabía, eran del expríncipe. Lanzó entonces seis fotos, y una de ellas, la que ha dado la vuelta al mundo, capturó por primera vez en la historia moderna a un miembro de la realeza británica convertido en un delincuente común.

