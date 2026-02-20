Cronología de una larga, turbia y polémica amistad: la relación entre el expríncipe Andrés y Jeffrey Epstein

Los detalles A mediados de los 90, según se relató en el juicio de la pareja del pederasta, el exduque estuvo en el avión privado del criminal con una menor de 14 años. Pocos años después, en 2001, Virginia Giuffre, una joven de 17 años, afirmó haber mantenido relaciones sexuales con él.

La relación entre el expríncipe Andrés y Jeffrey Epstein ha sido fuente de escándalos desde los años 90. Andrés conoció a Epstein a través de Ghislaine Maxwell y fue mencionado en el juicio de Maxwell por estar en el avión de Epstein con una menor. Virginia Giuffre afirmó haber tenido encuentros sexuales con él y participar en una orgía en la isla de Epstein. Aunque Andrés negó las acusaciones, pruebas gráficas lo vinculan con Epstein. En 2011, dejó su cargo de enviado especial por la controversia. Tras el suicidio de Epstein, Andrés fue relacionado directamente con el caso, lo que llevó a su retiro de la vida pública. En 2022, Giuffre presentó una demanda civil que se resolvió con un acuerdo millonario. Recientemente, Andrés fue detenido por la Policía británica por sospecha de "mala conducta en un cargo público".

La polémica, larga y turbia relación entre el expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, y Jeffrey Epstein, que empezó en los 90 a través de la pareja y conseguidora del pederasta, Ghislaine Maxwell, ha protagonizado algunos de los últimos escándalos en el panorama social.

A mediados de los 90, según se relató en el juicio de Maxwell, Andrés estuvo en el avión privado de Epstein con una menor de 14 años. Pocos años después, en 2001, Virginia Giuffre, una joven de 17 años, afirmó haber mantenido relaciones sexuales con él en Londres y Nueva York. Asimismo, Giuffre también aseguró participar con Andrés en una orgía en la isla privada del criminal.

Pese a existir pruebas gráficas protagonizadas por ambos, el todavía príncipe en ese entonces negó aparecer en una de las fotografías. Sin embargo, no hubo duda de que era él, al igual que en otra imagen en la que aparece con Epstein paseando por Central Park el 6 de diciembre de 2010, después de que el magnate cumpliese su primera condena por delitos sexuales. Según Andrés, fue para advertirle de que no podían seguir siendo amigos.

Su visita a Nueva York generaba tal controversia en Reino Unido, que en julio de 2011 deja el cargo de enviado especial para el Comercio, por supuesto, siempre negando haber participado en las fiestas y los abusos del pederasta. Años después, en julio de 2019, Epstein ingresa en prisión hasta el 10 de agosto, día en que fue encontrado muerto en su celda tras quitarse la vida.

Su retiro de la vida pública

Tras su suicidio, aparecieron nuevos informes del caso en los que Andrés estaba directamente relacionado, motivo por el que la condena pública fue total y el hijo favorito de Isabel II tuvo que retirarse de la vida pública. Dos años después, en 2022, Giuffre presenta una demanda civil en Nueva York que se zanja con un millonario acuerdo con dinero que le dió la reina justo después de que el expríncipe perdiese sus títulos militares.

Estos títulos no serían los últimos, hace apenas unos meses le retiraron todos los demás, includo el de príncipe. Despojado hasta de su residencia real, el escándalo no ha dejado de acechar al ya Andrés Mountbatten tras la publicación de más fotografías del caso Epstein con imágenes en las que aparece con una mujer tumbada en el suelo y mails de él filtrando ilegalmente información.

El foco mediático sigue centrándose en el exduque, que este mismo jueves era detenido durante más de 10 horas por la Policía británica por sospecha de "mala conducta en un cargo público" y su relación con el caso Epstein. Así, los agentes registraron varios domicilios en Berkshire y Norfolk y explicaron que su arresto se produjo tras "una evaluación exhaustiva"

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.