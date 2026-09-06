Seis aeropuertos cerrados tras la erupción del volcán Anak Krakatoa en Indonesia

Los detalles La erupción ha cesado este domingo, pero debido a la dispersión de cenizas volcánicas hacia diferentes zonas del país, su actividad ha afectado a 370 vuelos.

La erupción del volcán Anak Krakatoa el viernes pasado obligó al cierre temporal de seis aeropuertos en Indonesia, incluido el internacional de Yakarta, afectando a más de 370 vuelos. Ubicado en el estrecho de Sonda, el Anak Krakatoa cesó su actividad el domingo, según la directora de la Agencia Geológica de Indonesia, Lana Saria, quien descartó riesgo de tsunami. La dispersión de cenizas llevó al cierre de aeropuertos en Java y Sumatra. El Soekarno-Hatta, en Yakarta, sufrió grandes alteraciones, con 202 vuelos afectados. Más de 22.000 pasajeros resultaron perjudicados en rutas internacionales y nacionales.

La erupción del volcán Anak Krakatoa este pasado viernes ha obligado a cerrar temporalmente seis aeropuertos de Indonesia, entre ellos el internacional de Yakarta, uno de los principales del Sudeste Asiático, debido a la presencia de ceniza, lo que ha afectado a más de 370 vuelos, según ha informado el Gobierno indonesio este domingo.

Situado en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra, el Anak Krakatoa –'hijo del Krakatoa' en indonesio– registró la noche del viernes una erupción que ha cesado este domingo, ha detallado en un comunicado la directora de la Agencia Geológica de Indonesia, Lana Saria, quien descarta riesgo de tsunami en esta ocasión (así ocurrió en 2018).

El Ministerio de Transporte de Indonesia ha anunciado que, debido a la dispersión de cenizas volcánicas hacia las provincias de Banten, Java Occidental, Yakarta, Lampung y Bengkulu, permanecerán cerrados temporalmente cinco aeropuertos de la isla de Java –Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Budiarto, Pondok Cabe y Husein Sastranegara– y el Radin Inten de Sumatra.

La actividad en estos aeropuertos estará cancelada por un periodo indeterminado de tiempo que dependerá de los resultados de las continuas evaluaciones de la situación que están llevando a cabo las autoridades.

El Soekarno-Hatta, uno de los principales centros de conexión aérea del Sudeste Asiático, situado en Yakarta, ha sufrido gran parte de las alteraciones por la ceniza volcánica: permanece cerrado desde la 1:30 hora local (18:30 del sábado), con 202 vuelos afectados, 172 de ellos cancelados, 18 retrasados, siete aplazados, cuatro desviados y uno que tuvo que regresar tras haber despegado.

El director general de Aviación Civil, Lukman F. Laisa, fijó en más de 22.000 el número de pasajeros afectados solo en el aeropuerto internacional de la capital indonesia, en rutas internacionales que conectan con Singapur, Hong Kong, Sídney, Seúl, Doha, Ámsterdam y Kuala Lumpur; y en nacionales que tienen como origen o destino Denpasar –en la turística isla de Bali–, Lampung y Surabaya.

Descubierto en 1927, el Anak Krakatoa emergió de las aguas más de medio siglo después de la gran erupción del legendario Krakatoa, cuya caldera quedó derruida en 1883 tras una serie de masivas explosiones que le costaron la vida a más de 36.000 personas y cuyos efectos se sintieron alrededor del mundo durante meses.

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