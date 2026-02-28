Irán responde a la ofensiva: rápido contrataque contra Israel y contra las bases estadounidenses situadas en los países de la zona

Los detalles Baréin, Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar o Jordania han reportado ataques de Irán contra su territorio, mientras que el Ejército israelí lleva todo el sábado interceptando misiles lanzados desde el régimen iraní.

Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque conjunto contra Irán, considerado una "amenaza existencial". La respuesta iraní ha sido inmediata, con misiles y drones dirigidos a Israel y bases estadounidenses en Baréin, Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar y Jordania. Un dron iraní impactó en un rascacielos de Baréin, mientras que un misil alcanzó el aeropuerto de Kuwait, hiriendo a varios empleados. Qatar ha sido blanco de 44 misiles y 8 drones, y Emiratos Árabes Unidos ha registrado al menos una víctima mortal. Países como España, Reino Unido, Francia y Japón están cancelando vuelos a la región debido a la creciente tensión.

Estados Unidos e Israel han arrancado el sábado lanzando un ataque conjunto contra Irán y la "amenaza existencial" que dicen que supone el régimen ayatolá. Y la respuesta iraní no se ha hecho esperar, lanzando misiles tanto contra territorio israelí como contra las bases estadounidenses situadas en cuatro países árabes de la zona.

La imagen más impactante es la del dron iraní que ha impactado en la parte más alta de un rascacielos de Baréin, uno de los países que han sufrido la respuesta iraní. Porque los ayatolás han lanzado una oleada de ataques a gran escala con misiles y drones. Su objetivo: Israel y todos los países de la zona que albergan bases militares estadounidenses como Baréin, Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar o Jordania.

"Las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán han lanzado una respuesta aplastante a sus malvadas acciones", decían desde la televisión iraní. Y la realidad es que las fuerzas de defensa israelíes llevan todo el sábado interceptando la ofensiva ejecutada por Irán.

Aunque algunos misiles han alcanzado su objetivo, como el que ha impactado en el aeropuerto de Kuwait y que ha dejado varios empleados heridos. La base estadounidense de Baréin ha sido una de las primeras atacadas por Irán, pero ha sido la situada en Qatar la que ha recibido un impacto que ha destruido un costoso radar estadounidense. Allí, han visto cómo los restos de un misil interceptado les caían prácticamente encima.

Qatar ha sido blanco de 44 misiles y 8 drones hasta el momento. Y Jordania ha interceptado hasta 49 de ellos. Aunque los restos, como el producido en suelo jordano, pueden ser también letales para sus habitantes.

En Emiratos Árabes Unidos, al menos una persona ha fallecido por los ataques iraníes que no cesan. "Todas las bases, activos e intereses de EEUU en la región se consideran objetivos legítimos. Esta operación continuará ininterrumpidamente hasta la derrota definitiva del enemigo" ha afirmado el Ejército iraní en redes sociales.

Varios países han cerrado sus espacios aéreos y otros como España, Reino Unido, Francia o Japón están cancelando sus vuelos a la zona. Porque hasta en Dubái se han vivido los efectos de los ataques de Irán, dejando explosiones, fuego y columnas de humo en el destino turístico más lujoso de Oriente Próximo.

