Ahora

Desde Sudáfrica

Sánchez pide a EEUU revisar "en profundidad" su propuesta de paz para Ucrania: "Europa tiene que estar en esas conversaciones"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha recalcado que "no solamente estamos hablando del presente y el futuro de Ucrania, sino estamos hablando también de la arquitectura europea de seguridad".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras la cumbre del G20 en JohannesburgoEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras la cumbre del G20 en JohannesburgoEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Pedro Sánchez ha reconocido el "valor" del plan propuesto por Donald Trump para llegar a una paz entre Ucrania y Rusia, pero también ha remarcado la necesidad de "revisar en profundidad" la oferta y que "europeos y ucranianos estén representados" en cualquier conversación para llegar a un acuerdo.

El presidente del Gobierno, desde una comparecencia tras la cumbre del G20 que se celebra en Johannesburgo (Sudáfrica), ha reconocido los esfuerzos de la administración estadounidense para conseguir un alto el fuego en Ucrania, pero les ha señalado que "cuando hablamos del futuro de Ucrania, el país tiene que estar en esas conversaciones, y cuando estamos hablando de la arquitectura de seguridad europea, Europa tiene que estar en esas conversaciones".

Durante su intervención, Sánchez ha reiterado que la "invasión de Vladimir Putin" no solo afecta a "la integridad territorial y a la soberanía nacional de Ucrania", sino que también busca debilitar el proyecto europeo, por lo que ha reiterado la necesidad de construir una paz "justa y duradera" en la que participe Ucrania y Europa.

"No solamente estamos hablando del presente y el futuro de Ucrania, sino estamos hablando también de algo mucho más relevante, y es la arquitectura europea de seguridad. Ucrania ha manifestado desde hace muchos años que quiere ser un país alineado con Europa en cuanto a los principios, los valores y la convivencia democrática. Eso está en juego y por lo que está luchando Ucrania. Lo que hay detrás es un cuestionamiento de la arquitectura de seguridad europea unilateralmente roto por parte del presidente Putin y de su neoimperialismo", ha recalcado.

Sobre el ultimátum de Trump para que Ucrania acepte la paz (para este próximo jueves), Sánchez ha insistido en que lo importante en el acuerdo es que estén representados tanto Ucrania como Europa y ha defendido que el país de Volodímir Zelenski "lo único que está buscando y por lo que lucha es por su independencia".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez muestra su "discrepancia" por la condena al fiscal general: "Lamentamos este fallo, pero lo acatamos"
  2. EEUU defiende la negociación de su plan de paz para Ucrania antes de la reunión de líderes europeos en Ginebra
  3. La Policía Nacional ya ha interrogado al anestesista que trató a las niñas de la clínica dental de Alzira
  4. Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela tras el aviso de EEUU del aumento de la actividad militar
  5. El exobispo de Cádiz se defiende y tacha de "injusta y falsa" la acusación de abusos sexuales a un menor
  6. La ternera, por las nubes (y todavía está por venir la Navidad): "Ha subido un 25% desde principios de año"