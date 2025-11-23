Sánchez pide a EEUU revisar "en profundidad" su propuesta de paz para Ucrania: "Europa tiene que estar en esas conversaciones"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha recalcado que "no solamente estamos hablando del presente y el futuro de Ucrania, sino estamos hablando también de la arquitectura europea de seguridad".

Pedro Sánchez ha valorado el plan de Donald Trump para alcanzar la paz entre Ucrania y Rusia, destacando la importancia de que tanto Ucrania como Europa estén representadas en cualquier negociación. Desde la cumbre del G20 en Johannesburgo, el presidente del Gobierno español ha reconocido los esfuerzos de Estados Unidos para lograr un alto el fuego, pero ha enfatizado que Ucrania debe estar presente en las conversaciones sobre su futuro y la seguridad europea. Sánchez ha subrayado que la invasión de Putin no solo amenaza la soberanía de Ucrania, sino también el proyecto europeo, y ha insistido en la necesidad de una paz justa y duradera. Además, ha defendido que Ucrania lucha por su independencia y alineación con los valores europeos, criticando el neoimperialismo de Putin.

Pedro Sánchez ha reconocido el "valor" del plan propuesto por Donald Trump para llegar a una paz entre Ucrania y Rusia, pero también ha remarcado la necesidad de "revisar en profundidad" la oferta y que "europeos y ucranianos estén representados" en cualquier conversación para llegar a un acuerdo.

El presidente del Gobierno, desde una comparecencia tras la cumbre del G20 que se celebra en Johannesburgo (Sudáfrica), ha reconocido los esfuerzos de la administración estadounidense para conseguir un alto el fuego en Ucrania, pero les ha señalado que "cuando hablamos del futuro de Ucrania, el país tiene que estar en esas conversaciones, y cuando estamos hablando de la arquitectura de seguridad europea, Europa tiene que estar en esas conversaciones".

Durante su intervención, Sánchez ha reiterado que la "invasión de Vladimir Putin" no solo afecta a "la integridad territorial y a la soberanía nacional de Ucrania", sino que también busca debilitar el proyecto europeo, por lo que ha reiterado la necesidad de construir una paz "justa y duradera" en la que participe Ucrania y Europa.

"No solamente estamos hablando del presente y el futuro de Ucrania, sino estamos hablando también de algo mucho más relevante, y es la arquitectura europea de seguridad. Ucrania ha manifestado desde hace muchos años que quiere ser un país alineado con Europa en cuanto a los principios, los valores y la convivencia democrática. Eso está en juego y por lo que está luchando Ucrania. Lo que hay detrás es un cuestionamiento de la arquitectura de seguridad europea unilateralmente roto por parte del presidente Putin y de su neoimperialismo", ha recalcado.

Sobre el ultimátum de Trump para que Ucrania acepte la paz (para este próximo jueves), Sánchez ha insistido en que lo importante en el acuerdo es que estén representados tanto Ucrania como Europa y ha defendido que el país de Volodímir Zelenski "lo único que está buscando y por lo que lucha es por su independencia".

