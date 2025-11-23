Ahora

Despegan desde la Franja

Sin conocer su destino y por 2.000 dólares: apuntan a Israel por los vuelos a Sudáfrica repletos de gazatíes sin papeles

El contexto Los expertos sitúan a los israelíes como los responsables y afirman que están "siguiendo su plan para vaciar Gaza". "Detrás de esto está Israel", ha afirmado Kayed Hammad.

Apuntan a Israel por los vuelos misteriosos repletos de gazatíes sin papeles a Sudáfrica
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Devastación y destrucción. Es lo que queda de Gaza. Es lo que queda de un lugar atacado de forma masiva por Israel. Bombardeado. Diezmado. Destruido en su práctica totalidad. Todo, desde el inicio del alto el fuego. Todo, incluyendo el tiempo del acuerdo para su final hace poco más de un mes. Hace poco más de 30 días en los que las fuerzas de Netanyahu han matado a 342 palestinos y casi 900 han resultado heridos. Entre todo, unos vuelos misteriosos.

Vuelos, por ejemplo, como en el que han llegado a Sudáfrica 153 gazatíes sin papeles. Desde Gaza. Y no es el primero, pues el Gobierno sudafricano ha denunciado más llegadas desde la Franja. En el aeropuerto hay revuelo. Revuelo porque afirman no saber nada de todo esto y apuntan a Israel.

"Nosotros no estamos involucrados en el vuelo. Esto está organizado por una organización israelí. Los traen aquí y los llevan a otros sitios del mundo", dicen desde el lugar.

Con el avión ya en tierra muchos ni han podido salir. Atrapados durante horas. Sin siquiera tener pasaportes. Dicen que les cobran hasta 2.000 dólares con la promesa de una vida mejor, pero muchos desconocen hasta cuál va a ser su destino".

"No tenemos casa. No tenemos a dónde ir... ¿Tienen ustedes algún lugar al que podamos ir?", expresa una palestina.

Para los expertos, esto suena a algo conocido. "Detrás de esto están los israelíes para seguir el plan de vaciar Gaza", ha compartido Kayed Hammad, productor gazatí.

Mientras, el 'Haaretz' israelí ha puesto sobre la mesa una nueva investigación sobre el tema. Aseguran que quien lleva a cabo estos vuelos en una supuesta ONG bastante desconocida que, además, no está ni tan siquiera registrada. "En Gaza nadie sabe nada", ha apuntado Hammad.

Sudáfrica, mientras tanto, ha anunciado que investigará el caso. Uno que tiene además en Indonesia otro de los destinos elegidos para estos vuelos misteriosos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez muestra su "discrepancia" por la condena al fiscal general: "Lamentamos este fallo, pero lo acatamos"
  2. EEUU defiende la negociación de su plan de paz para Ucrania antes de la reunión de líderes europeos en Ginebra
  3. La Policía Nacional ya ha interrogado al anestesista que trató a las niñas de la clínica dental de Alzira
  4. Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela tras el aviso de EEUU del aumento de la actividad militar
  5. El exobispo de Cádiz se defiende y tacha de "injusta y falsa" la acusación de abusos sexuales a un menor
  6. La ternera, por las nubes (y todavía está por venir la Navidad): "Ha subido un 25% desde principios de año"