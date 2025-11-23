Sin conocer su destino y por 2.000 dólares: apuntan a Israel por los vuelos a Sudáfrica repletos de gazatíes sin papeles

El contexto Los expertos sitúan a los israelíes como los responsables y afirman que están "siguiendo su plan para vaciar Gaza". "Detrás de esto está Israel", ha afirmado Kayed Hammad.

La Franja de Gaza ha sido devastada por los bombardeos masivos de Israel, dejando un saldo de 342 palestinos muertos y casi 900 heridos tras el alto el fuego. En medio de esta crisis, vuelos misteriosos han llegado a Sudáfrica con 153 gazatíes sin documentación. El gobierno sudafricano ha denunciado estas llegadas, señalando a Israel como responsable. Se afirma que una organización israelí, no registrada y desconocida, está detrás de estos vuelos, cobrando hasta 2.000 dólares a los palestinos con la promesa de una vida mejor. Sudáfrica e Indonesia son algunos de los destinos de estos vuelos, que están siendo investigados.

Devastación y destrucción. Es lo que queda de Gaza. Es lo que queda de un lugar atacado de forma masiva por Israel. Bombardeado. Diezmado. Destruido en su práctica totalidad. Todo, desde el inicio del alto el fuego. Todo, incluyendo el tiempo del acuerdo para su final hace poco más de un mes. Hace poco más de 30 días en los que las fuerzas de Netanyahu han matado a 342 palestinos y casi 900 han resultado heridos. Entre todo, unos vuelos misteriosos.

Vuelos, por ejemplo, como en el que han llegado a Sudáfrica 153 gazatíes sin papeles. Desde Gaza. Y no es el primero, pues el Gobierno sudafricano ha denunciado más llegadas desde la Franja. En el aeropuerto hay revuelo. Revuelo porque afirman no saber nada de todo esto y apuntan a Israel.

"Nosotros no estamos involucrados en el vuelo. Esto está organizado por una organización israelí. Los traen aquí y los llevan a otros sitios del mundo", dicen desde el lugar.

Con el avión ya en tierra muchos ni han podido salir. Atrapados durante horas. Sin siquiera tener pasaportes. Dicen que les cobran hasta 2.000 dólares con la promesa de una vida mejor, pero muchos desconocen hasta cuál va a ser su destino".

"No tenemos casa. No tenemos a dónde ir... ¿Tienen ustedes algún lugar al que podamos ir?", expresa una palestina.

Para los expertos, esto suena a algo conocido. "Detrás de esto están los israelíes para seguir el plan de vaciar Gaza", ha compartido Kayed Hammad, productor gazatí.

Mientras, el 'Haaretz' israelí ha puesto sobre la mesa una nueva investigación sobre el tema. Aseguran que quien lleva a cabo estos vuelos en una supuesta ONG bastante desconocida que, además, no está ni tan siquiera registrada. "En Gaza nadie sabe nada", ha apuntado Hammad.

Sudáfrica, mientras tanto, ha anunciado que investigará el caso. Uno que tiene además en Indonesia otro de los destinos elegidos para estos vuelos misteriosos.

