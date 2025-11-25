Sánchez insta a "la unidad y el compromiso" para "una paz justa y duradera" en Ucrania tras la reunión de la Coalición de Voluntarios

Los detalles Zelenski ha afirmado que está "preparado" para abordar con Trump los puntos "sensibles" de la propuesta para poner fin a la guerra, pero el presidente de EEUU ha remarcado que se reunirá con él y con Putin "solo cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea definitivo o se encuentre en su fase final".

El presidente de España, Pedro Sánchez, ha enfatizado la importancia de la "unidad y el compromiso" para lograr una paz duradera en Ucrania, tras participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios. Durante el encuentro, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, expresó su disposición a dialogar con Donald Trump sobre la propuesta de paz, aunque Trump condicionó su participación a que el acuerdo esté en su fase final. Keir Starmer, primer ministro británico, destacó los avances hacia una paz duradera, mientras que Emmanuel Macron, presidente de Francia, abogó por un Ejército ucraniano fuerte para disuadir a Rusia. Macron también subrayó la falta de voluntad de Rusia para dialogar y propuso mantener la presión sobre Moscú. Además, se discutió la utilización de activos rusos congelados para financiar a Ucrania.

El presidente de España, Pedro Sánchez, ha instado a "la unidad y el compromiso" para "una paz justa y duradera" en Ucrania tras la reunión de la Coalición de Voluntarios. "He participado en la reunión de la Coalición de Voluntarios para reforzar nuestro apoyo a Ucrania", ha escrito en su cuenta de X.

"Estamos en un momento decisivo para lograr una paz justa y duradera. La unidad y el compromiso son más importantes que nunca. Sigamos trabajando juntos", ha agregado el presidente español tras el encuentro por videoconferencia liderado por el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer.

Durante la reunión, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que está "preparado" para abordar con el presidente de EEUU, Donald Trump, los puntos "sensibles" de la propuesta para poner fin a la guerra de Ucrania. Pero aunque Trump está abierto a encontrarse con él y con Putin, ha asegurado que lo hará "solo cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea definitivo o se encuentre en su fase final".

Zelenski ha subrayado que "las decisiones de seguridad sobre Ucrania deben incluir a Ucrania" y que "las decisiones de seguridad sobre Europa deben incluir a Europa". "Porque cuando algo se decide a espaldas de un país o su gente, siempre existen un alto riesgo de que simplemente no funcione. La gente debe decidir su propio futuro y eso nos diferencia de regímenes como el de Moscú", ha declarado.

Así, ha indicado que "cuenta con el marco desarrollado" por los países europeos en la ciudad suiza de Ginebra: "Está sobre la mesa y estamos listos para avanzar juntos, con Estados Unidos, con el compromiso personal de Trump, y con Europa, con los líderes y todos los socios que tienen la fuerza y la capacidad de ayudar".

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha subrayado que "todos" quieren "el fin permanente de la barbarie rusa en Ucrania y una paz duradera". "Me alegro de que se estén logrando avances. Recordamos que nadie desea la paz más que Volodimir (Zelenski) y el pueblo ucraniano", ha aseverado, enfatizando que "han pagado un precio muy alto durante un periodo muy largo".

"(La reunión virtual) ha sido una oportunidad para garantizar que el proyecto de plan refleje plenamente los intereses de Ucrania y siente las bases para una paz duradera. (...) Nos estamos moviendo en una dirección positiva, y hoy hay indicios de que, en gran parte, la mayor parte del texto podría ser aceptado", ha declarado.

Macron reclama un Ejército ucraniano "fuerte" y sin "limitaciones"

Mientras, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha pedido que el plan para un alto el fuego en Ucrania garantice un Ejército ucraniano "fuerte" y sin "limitaciones" con el fin de disuadir a Rusia de atacar nuevamente a su país vecino. "Es necesario, ante todo, tener un Ejército ucraniano fuerte. Las conversaciones en Ginebra han demostrado que no debe haber limitaciones para el Ejército ucraniano. Hemos planificado todo lo que necesitábamos para hacerlo", ha dicho Macron.

Asimismo, el inquilino del Elíseo ha afirmado que "claramente, en la actualidad, no hay voluntad rusa de tener un alto el fuego", ni siquiera para "dialogar", y, por ello, ha pedido "presionar continuamente" a Moscú para que negocie. "Mientras Rusia volvía a hacer creer a la gente que estaba lista para la paz, las últimas horas estuvieron marcadas, una vez más, por ataques contra infraestructuras civiles, particularmente energéticas, y contra civiles ucranianos. Y así, sobre el terreno, la realidad es todo lo contrario de un deseo de paz", ha señalado.

En cuanto a los activos rusos congelados, ha defendido que se trata de una solución para "asegurar la financiación" a Ucrania y que se concretará en los próximos días: "Se trata de un medio de presión y, por tanto, ultimaremos próximamente, en coordinación con los países europeos afectados y con la Unión Europea, una solución que permita asegurar la financiación a Ucrania pero mantenga esa presión".

