Rutte obvia los ataques de Trump a España y afirma que "la Alianza está más unida que nunca"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habla durante una intervención a puerta cerrada en la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara, Turquía

Los detalles "Usted ha mencionado a España, incluso ha logrado que España pague el 2%. Han dado un gran paso el año pasado, así que todavía hay problemas por resolver, pero oiga, incluso con España, yo destacaría que han llegado al 2%", ha dicho el secretario general de la OTAN.

En una tensa cumbre en Ankara, Mark Rutte ha respaldado a Estados Unidos, ignorando las amenazas de Donald Trump hacia España, un miembro de la OTAN. Trump ha calificado a España como una "causa perdida" y ha ordenado cortar todo comercio, criticando su participación en la OTAN. A pesar de esto, Rutte ha destacado la unidad de la Alianza y ha defendido a España, afirmando que ha cumplido sus compromisos de defensa superando el 2% en gasto militar. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, ha dialogado con Trump, abordando las críticas y otros temas en una conversación sin tensiones.

Mark Rutte ha vuelto a ponerse del lado de Estados Unidos. Da igual que Donald Trump amenace a los países o mandatarios que quiera. Parece que no importa que sea un país miembro de la OTAN el que reciba los insultos de Trump. Porque el presidente y magnate ha vuelto a amenazar a España y el secretario general de la OTAN ha apostado por obviar lo escuchado.

Sabíamos que iba a ser una cumbre en Ankara muy tensa, en la que el resto de participantes iban a tener que sobrellevar el cabreo de Trump por sentirse solo en Irán. Pero este miércoles, el presidente de EEUU ha asegurado que "España es una causa perdida". "Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas", ha dicho Trump a su secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Lo ha hecho ante la atenta mirada de Mark Rutte. El mismo que se ha centrado en decir que la cumbre de líderes de la Alianza ha generado un gran sentido de unidad. "Sentimos que esta Alianza está más unida que nunca", ha dicho Rutte. Parece obviar las palabras de Trump sobre España. Pero también los insultos a la líder italiana, Giorgia Meloni, o su anuncio más loco: que sigue pensando en que Groenlandia debería ser de Estados Unidos, no de Dinamarca.

Eso sí, Rutte ha recordado que España cumple con sus compromisos con la OTAN. Mientras que Trump sigue señalando a nuestro país, asegurando que somos "hostiles" por no incrementar la inversión en defensa por encima del 2%, Rutte ha asegurado que España "ha dado un gran paso" desde la anterior cumbre celebrada en La Haya. Que España ha logrado finalmente superar el umbral del 2% en gasto estrictamente militar.

"Usted ha mencionado a España, incluso ha logrado que España pague el 2%. Han dado un gran paso el año pasado, así que todavía hay problemas por resolver, pero oiga, incluso con España, yo destacaría que han llegado al 2%", ha dicho.

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado que ha hablado con el propio Trump. Un encuentro que se ha producido este mismo miércoles, en Ankara, y que ha sido una conversación "sin tirantez".

Es más, Sánchez ha explicado que hablaron del Mundial de fútbol y, después, de las nuevas críticas a España del presidente de Estados Unidos.

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