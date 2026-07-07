Zelenski urge a la OTAN más misiles de defensa aérea para defenderse de Rusia y reclama de nuevo el ingreso de Ucrania en la Alianza

Los detalles El presidente ucraniano ha defendido la "necesidad de suministros urgentes" de defensas aéreas que consisten en los misiles Patriot que Europa le compra a EEUU y que mandan a Kyiv.

Volodímir Zelenski ha asistido a la cumbre de la OTAN tras un ataque masivo de Rusia a Kyiv, solicitando más misiles y sistemas Patriot para defenderse de los misiles balísticos. En su encuentro con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Zelenski resaltó la necesidad urgente de defensas aéreas y destacó la importancia de los sistemas Patriot de Estados Unidos, aunque advirtió que la producción actual no satisface la creciente demanda. También abordaron el programa PURL, que facilita la compra de armamento para Ucrania. Además, Zelenski reiteró su petición de ingreso en la OTAN, argumentando que Ucrania fortalecería la Alianza con su capacidad defensiva.

Volodímir Zelenski ha sido uno de los primeros líderes en llegar a la cumbre de la OTAN. Ha asistido a esta cita justo unas horas después del ataque masivo de Vladimir Putin contra Kyiv. Para defenderse de los misiles balísticos, el líder ucraniano ha pedido que los aliados le entreguen más misiles y sistemas Patriot de defensa.

El presidente ucraniano ha mantenido un encuentro con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al que ha señalado esa "necesidad de suministros urgentes" de defensas aéreas.

Para ello, ha apuntado que la producción de esos misiles son necesarios para toda Europa. "La única cosa que tenemos que hacer en Europa es construir una defensa sólida contra los misiles balísticos de Rusia. Por favor, ayúdennos a conseguir más misiles de defensa aérea. Esta es nuestra máxima prioridad en este momento", ha argumentado.

Durante su intervención también ha resaltado la importancia de los "excelentes" sistemas antimisiles Patriot que produce Estados Unidos, pero ha avisado de que "las guerras de hoy" han demostrado que la producción actual "no basta para satisfacer la creciente demanda de protección contra misiles balísticos".

En la reunión, mantenida en los márgenes de la cumbre de la OTAN que se está celebrando en la capital turca, también han tratado el programa PURL, por el que los aliados de Ucrania, sobre todo europeos, compran desde 2025 armamento a Estados Unidos para hacerlo llegar al Ejército ucraniano, especialmente misiles para los sistemas Patriot.

"Ahora mismo es crítico que todos los canales para apoyar nuestra defensa aérea, tanto bilaterales como multilaterales, funcionen a capacidad plena", ha añadido Zelenski.

Petición de entrada en la OTAN

Por otro lado, Zelenski ha vuelto a reclamar el ingreso de Ucrania en la OTAN esgrimiendo que, a diferencia de lo que ocurría cuando inició la invasión rusa en 2022, su país es ahora una "fuente de capacidad defensiva extraordinaria" cuyos conocimientos estos años de guerra harían "más fuerte" a la Alianza.

"Tengo una pregunta para ustedes. ¿Realmente creen que sería correcto dejar fuera de la OTAN a un país y a un pueblo con este nivel de capacidad defensiva? Si ya tenemos estas capacidades, si los ucranianos ya saben luchar así, entonces tiene sentido que estas capacidades pasen a formar parte de la defensa colectiva de la alianza. Eso nos haría a todos más fuertes", ha explicado.

Zelenski ha opinado que la adhesión de Ucrania a la organización "sería natural" porque la OTAN ya permanece junto a Kyiv frente "a la fuente del problema, Rusia", toda vez que se ha eliminado "la idea de que Moscú tenga una retaguardia estratégica".

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