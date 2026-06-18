EEUU expone su idea de la "OTAN 3.0": una revisión de seis meses sobre su presencia militar en Europa que "vigilará de cerca" el gasto de los aliados

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth

¿Por qué es importante? El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado que "vigilarán de cerca" a aquellos países que no "asuman ni paguen más por la defensa de Europa". "Es una revisión en la que algunos países suspenderán y otros aprobarán con nota", amenaza.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció una revisión de seis meses sobre la presencia militar y bases estadounidenses en Europa. Esta iniciativa busca que los países europeos de la OTAN asuman más responsabilidad en su defensa, avanzando hacia una "OTAN 3.0". La revisión, que podría durar menos de seis meses, se realizará en colaboración con las Fuerzas Armadas de EE. UU. y el mando Europeo, implicando consultas con el Congreso y aliados. Hegseth subrayó que las cuotas anuales de EE. UU. a la OTAN dependerán del cumplimiento de los objetivos de gasto en defensa por parte de los demás países. La revisión pretende reforzar la postura de las fuerzas estadounidenses y fortalecer la OTAN.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este jueves que su departamento va a llevar a cabo una revisión de seis meses de la presencia militar y las bases estadounidenses en Europa, como parte de la idea de que los países europeos de la OTAN asuman más responsabilidad en su propia defensa.

"Estamos redoblando nuestros esfuerzos para convertir a la OTAN en lo que siempre debió ser: una alianza equilibrada en la que Europa asuma el liderazgo de su propia defensa, la 'OTAN 3.0'. Y para hacer realidad este objetivo, anuncio hoy una revisión del Departamento de Guerra de seis meses de duración que examinará la postura de fuerza y las bases de EEUU en Europa", dijo Hegseth ante los ministros aliados de Defensa.

El jefe del Pentágono participa este jueves en una reunión de ministros de la OTAN en la que se va a preparar la cumbre de la Alianza de los próximos 7 y 8 de julio en Ankara, y pidió tomar la palabra durante las declaraciones iniciales públicas del Consejo del Atlántico Norte. Precisó que esa revisión "podría durar hasta seis meses, aunque también podría ser menos".

"Llamémosla la revisión de la OTAN 3.0. Esta revisión se llevará a cabo con la colaboración de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del mando Europeo. Implicará consultas con el Congreso de Estados Unidos y con nuestros aliados, pero que no quepa duda: será una revisión en toda regla", explicó. Hegseth indicó que se diseñará para "garantizar que la OTAN avance con rapidez y de forma irreversible hacia un liderazgo europeo, asumiendo la responsabilidad principal de la defensa de Europa".

Según dijo, esa revisión garantizará que las fuerzas estadounidenses estén "preparadas para las necesidades globales de Estados Unidos" y "que nuestro acceso a las bases y al sobrevuelo esté claramente delimitado y asegurado".

Hegseth se pronunció así tras criticar ante los ministros de Defensa que diversos aliados no permitieran el uso de bases estadounidenses en su territorio para atacar objetivos en la contienda contra Irán.

De cara al futuro, también señaló que las cuotas anuales de EEUU a la OTAN dependerán de que los demás países cumplan sus objetivos de gasto en defensa: "Si otros aliados no realizan este gasto con urgencia, nuestras cuotas se reducirán. La OTAN será una vía de doble sentido. Es simplemente sentido común", apostilló.

Hegseth dejó claro que Estados Unidos "no puede asumir ni pagar más por la defensa de Europa de lo que lo hacen nuestros aliados, y esta revisión adoptará un enfoque innovador". Y advirtió de que van a "vigilar de cerca a aquellos aliados que no lo hagan y que digan 'no', 'quizás' o 'esperemos a ver qué pasa".

"Es una revisión en la que algunos países suspenderán y otros aprobarán con nota. En definitiva, la revisión tiene por objeto tanto mejorar la postura y las bases de las fuerzas estadounidenses como reforzar la OTAN 3.0; pretende ser constructiva, como siempre lo hemos sido", afirmó. Para Hegseth, esta iniciativa no supone una "sorpresa estratégica" ya que consideró haber sido "claro con todos ustedes desde mis primeras declaraciones ante este organismo en febrero de 2025". "Europa puede y debe asumir la responsabilidad principal de su defensa convencional, tal y como se comprometió en la cumbre de La Haya (del año pasado), y, de este modo, salvaguardar la defensa de Europa para las generaciones venideras", concluyó.

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