Francia abre una investigación por los insultos racistas de la paraguaya Celeste Amarilla contra Mbappé

La senadora paraguaya Celeste Amarilla habla durante una rueda de prensa después de su rifirrafe con Mbappé, en Asunción (Paraguay)

La senadora profirió una serie de insultos racistas contra el delantero después de que Francia derrotara a Paraguay en octavos de final, eliminando al equipo sudamericano del Mundial de 2026.

La Fiscalía francesa ha abierto una investigación contra la senadora paraguaya Celeste Amarilla, que profirió una serie de insultos racistas contra Kylian Mbappé después de que un gol del delantero eliminara a la selección de Paraguay del Mundial. Según han podido saber la agencia AP y el diario británico 'The Guardian', la Fiscalía de París ha iniciado una investigación a la política después de una denuncia presentada por la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que en la víspera confirmó que la había interpuesto con el fin de perseguir judicialmente estas declaraciones.

La FFF calificó de "aberrantes" e "inaceptables" los "comentarios racistas" de Amarilla contra Mbappé, incluso "delictivos y condenables". La Fiscalía es consciente de que los comentarios de Amarilla hacia Mbappé se realizaron "presuntamente" debido al "origen, etnia, nacionalidad, raza o religión, reales o percibidos, de la víctima", un delito que se castiga con hasta un año de prisión multas de 45.000 euros. Pese a que las declaraciones se hicieron desde el extranjero, la Fiscalía puede investigarlas porque la víctima es de nacionalidad francesa.

Después de que Mbappé reaccionara a los primeros comentarios de la senadora paraguaya, que se refirió al futbolista como "camerunés colonizado", "prepotente", "feo" o "bruto", entre muchas otras descalificaciones, ella publicó una carta abierta al jugador en la que si bien aseguraba arrepentirse de usar contra otro los "mismos insultos" que usan contra ella se centró en instar al jugador a que le pidiera disculpas públicas, bajo amenaza de denunciarlo por violencia de género.

Mbappé ha contado en todo momento con el apoyo unánime e internacional, del fútbol y la política. Incluso el presidente de Paraguay, Santiago Peña, llegó a escribir al presidente francés, Emmanuel Macron, para expresarle su apoyo y condenar los comentarios de su senadora, según recoge 'Le Monde'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido