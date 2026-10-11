Las idas y venidas de Trump y Zelenski en función de los intereses económicos del presidente de EEUU

¿Qué está pasando? Con un acuerdo sobre la mesa con Moscú para liberar petróleo ruso, el presidente estadounidense está furioso con el ucraniano por seguir bombardeando las refinerías del Kremlin.

Cada conversación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin parece influir en la postura del expresidente estadounidense sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. La decisión de apoyar a uno de los bandos depende de los intereses cambiantes de Estados Unidos. Un reciente acuerdo con Moscú para liberar petróleo ruso ha enfurecido a Trump con el presidente ucraniano, debido a los bombardeos sobre refinerías del Kremlin. Este acuerdo podría reducir los costes de los carburantes antes de las elecciones de medio mandato, cruciales para Trump. Tras tensiones iniciales, las relaciones entre Trump y Zelenski mejoraron, aunque el expresidente ahora considera más beneficioso su acuerdo con Rusia y ha sugerido que Ucrania necesita un nuevo líder, acusando a Zelenski de ser el verdadero problema.

Cada vez que Trump habla con Putin por teléfono parece cambiar de postura sobre qué bando está más dispuesto a poner fin a la guerra. Elegir entre Ucrania o Rusia es una difícil decisión que cambia conforme cambian los intereses de Estados Unidos.

Con un acuerdo ahora sobre la mesa con Moscú para liberar petróleo ruso, Donald Trump está furioso con el presidente ucraniano por seguir bombardeando las refinerías del Kremlin.

El acuerdo podría reducir los costes de los carburantes justo antes de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, en las que Trump tiene mucho que perder.

El tira y afloja entre ambos mandatarios daba la vuelta al mundo con la bronca de Trump a Zelenski en febrero del 2025. "¡Estás jugando con una Tercera Guerra Mundial!", le dijo el inquilino de la Casa Blanca al líder ucraniano. En ese momento, el estadounidense llegó a afearle hasta la vestimenta y el encuentro acabó por dinamitar el pacto sobre tierras raras.

Dos meses después, en el funeral del papa Francisco, limaron asperezas y, en agosto, el ucraniano volvió hecho un pincel al Despacho Oval.

Desde entonces, ha predominado la sintonía en sus múltiples encuentros, plagados de negocios. Sin embargo, como buen empresario, --que no mandatario--, ahora Trump ve más lucrativo su acuerdo con Rusia.

"Creo que es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente", ha declarado el republicano, al tiempo que ha afirmado que es Zelenski y no Putin el que quiere crear problemas al mundo.

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