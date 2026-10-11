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Las idas y venidas de Trump y Zelenski en función de los intereses económicos del presidente de EEUU

¿Qué está pasando? Con un acuerdo sobre la mesa con Moscú para liberar petróleo ruso, el presidente estadounidense está furioso con el ucraniano por seguir bombardeando las refinerías del Kremlin.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy stands next to U.S. President Donald Trump
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Cada vez que Trump habla con Putin por teléfono parece cambiar de postura sobre qué bando está más dispuesto a poner fin a la guerra. Elegir entre Ucrania o Rusia es una difícil decisión que cambia conforme cambian los intereses de Estados Unidos.

Con un acuerdo ahora sobre la mesa con Moscú para liberar petróleo ruso, Donald Trump está furioso con el presidente ucraniano por seguir bombardeando las refinerías del Kremlin.

El acuerdo podría reducir los costes de los carburantes justo antes de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, en las que Trump tiene mucho que perder.

El tira y afloja entre ambos mandatarios daba la vuelta al mundo con la bronca de Trump a Zelenski en febrero del 2025. "¡Estás jugando con una Tercera Guerra Mundial!", le dijo el inquilino de la Casa Blanca al líder ucraniano. En ese momento, el estadounidense llegó a afearle hasta la vestimenta y el encuentro acabó por dinamitar el pacto sobre tierras raras.

Dos meses después, en el funeral del papa Francisco, limaron asperezas y, en agosto, el ucraniano volvió hecho un pincel al Despacho Oval.

Desde entonces, ha predominado la sintonía en sus múltiples encuentros, plagados de negocios. Sin embargo, como buen empresario, --que no mandatario--, ahora Trump ve más lucrativo su acuerdo con Rusia.

"Creo que es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente", ha declarado el republicano, al tiempo que ha afirmado que es Zelenski y no Putin el que quiere crear problemas al mundo.

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