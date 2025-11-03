Ahora
Nueva York resucita a Michael Jackson con el espectacular baile al ritmo de 'Thriller' para celebrar Halloween

En Nueva York, en el barrio de West Village, han organizado un espectacular baile en Halloween a ritmo de la coreografía del famoso videoclip de 'Thriller' de Michael Jackson: se trata de la edición número 52.

Si hay un vídeo que no falla en el plató de Aruser@s, es el espectacular baile al ritmo de 'Thriller' de Michael Jackson para Halloween que se celebra cada año en Nueva York.

Como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas, el espíritu del "rey del pop" volvió a recorrer las calles del emblemático barrio de West Village, donde decenas de bailarines caracterizados como zombis recrearon la legendaria coreografía de Thriller, transformando la noche en un auténtico homenaje a Michael Jackson.

"Es guay y fácil, porque como la coreografía siempre es la misma la puedes ensayar en casa y unirte al desfile cuando quieras", comenta Alba Gutiérrez.

