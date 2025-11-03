Sin antecedentes, pero con otros posibles apuñalamientos a la espalda: detenido Anthony William como autor del ataque en un tren de Londres

Los detalles El arrestado, de 32 años, se enfrenta a diez cargos de intento de asesinato, uno de agresión y otro de posesión de arma blanca, solo por el suceso de este sábado.

Anthony William, de 32 años, ha sido identificado como el autor de múltiples apuñalamientos en un tren en Londres, dejando once heridos. Aunque no era conocido por la policía, podría estar vinculado a otros ataques con arma blanca, incluido uno en una barbería. William enfrenta diez cargos de intento de asesinato y posesión de arma blanca. La Policía Británica del Transporte descartó un atentado terrorista como móvil. Otro hombre detenido fue liberado sin cargos. El incidente ha aumentado la sensación de inseguridad en el Reino Unido, a pesar de la disminución de ataques con cuchillo en el último año.

Anthony William, de 32 años, es el autor de los apuñalamientos múltiples en un tren este sábado en Londres que han sembrado el caos en Inglaterra. Ya este lunes, se ha sabido que no era conocido de la policía, aunque podría haber estado detrás otros tres ataques con arma blanca. Como el sucedido el pasado en viernes en una barbería de Londres, tal y como se observa en las imágenes sobre estas líneas.

De esta manera, Williams se enfrenta a diez cargos de intento de asesinato, uno de agresión y otro de posesión de arma blanca solo por el ataque a puñaladas perpetrado en el tren, que dejó once personas heridas, de las cinco han sido dadas de alta, mientras que otras dos están aún en estado grave. Entre estas últimas está un empleado de la línea ferroviaria London North Eastern Railway (LNER) que trató de proteger a los pasajeros.

En este sentido, la Policía Británica del Transporte (BTP) informó de que otro hombre, de 35 años y ascendencia caribeña, que había sido detenido inicialmente por su presunta implicación en los hechos, ha sido puesto en libertad sin cargos.

Williams, residente en Peterborough (este de Inglaterra) y de raza negra, afronta además dos cargos adicionales de intento de asesinato y posesión de arma blanca por otro ataque cometido horas antes en la estación de Pontoon Dock, en Londres, según han indicado las autoridades y ha recogido EFE. Se cree que el acusado se subió al tren en esa localidad, en un servicio que partió de Doncaster (norte inglés) a las 18:25 con destino a Londres y que fue desviado a la estación de Huntingdon (este) durante el incidente.

Si bien por el momento se desconoce el móvil del crimen, la Policía descartó el domingo que se tratara de un atentado terrorista. Según publica la prensa británica este lunes, algunos testigos aseguran que el atacante gritó durante los apuñalamientos que "el diablo no ganará". La Policía precisó el domingo el origen británico, además de la raza, de los detenidos para frenar las especulaciones en las redes sociales, después de que en incidentes anteriores se atribuyeran erróneamente a personas de determinadas religiones, extranjeros o solicitantes de asilo.

El suceso ha generado una sensación de inseguridad entre los británicos, reflejada sobre todo en las redes sociales, pese a que las estadísticas oficiales indican que los ataques con cuchillo cayeron un 5% en Inglaterra y Gales en los doce meses hasta junio, y las muertes se redujeron un 18%, hasta 196.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.