Trump amenaza con una intervención militar en Nigeria por el "asesinato de cristianos" a manos de "terroristas islámicos"

¿Qué ha dicho? "He ordenado a nuestro Departamento de Guerra que se prepare para una posible intervención. Si atacamos, será rápido, violento y dulce, igual que los ataques de esos matones", ha advertido el presidente de EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con intervenir militarmente en Nigeria debido al "asesinato de cristianos" por "terroristas islámicos". Trump ha instado a su Departamento de Guerra a prepararse para una posible intervención rápida y violenta si el Gobierno nigeriano no actúa. También ha advertido sobre la interrupción de la ayuda a Nigeria. Trump ha calificado a Nigeria como "país particularmente preocupante", citando una "amenaza existencial" para los cristianos, aunque sin aportar fuentes. La inclusión de Nigeria en esta lista podría llevar a sanciones y restricciones. El presidente nigeriano, Bola Tinubu, ha rechazado estas afirmaciones, defendiendo la libertad religiosa en su país y mostrando disposición a cooperar con EE.UU. para proteger todas las comunidades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con ordenar una intervención del Departamento de Guerra en Nigeria, en respuesta al "asesinato de cristianos" a manos de "terroristas islámicos" en el país africano.

"Estados Unidos bien podría entrar en ese ahora vergonzoso país pegando tiros para erradicar completamente a los terroristas islámicos que están perpetrando estas horribles atrocidades", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en su red social Truth Social.

Así, el republicado ha advertido de que ha ordenado a su "Departamento de Guerra que se prepare para una posible intervención". "Si atacamos, será rápido, violento y dulce, igual que los ataques de los matones terroristas contra nuestros queridos cristianos. Advertencia: ¡que el Gobierno nigeriano se mueva rápidamente!", ha expresado.

Asimismo, Trump ha amenazado con "interrumpir de inmediato toda la ayuda a Nigeria (...) si el Gobierno nigeriano sigue permitiendo el asesinato de cristianos".

Este viernes el propio Trump anunció que ha designado a Nigeria como "país particularmente preocupante", alegando que la comunidad cristiana en el país africano se enfrenta a una "amenaza existencial". "El cristianismo se enfrenta a una amenaza existencial en Nigeria. Miles de cristianos están siendo asesinados. Los islamistas radicales son responsables de esta masacre", manifestó el líder de EEUU.

De esta forma, Trump defendió que "cuando se masacra a cristianos, o a cualquier otro grupo, como está ocurriendo en Nigeria (3.100 frente a 4.476 en todo el mundo), hay que actuar", si bien no ha proporcionado hasta el momento fuentes sobre estos datos. "Estados Unidos no puede permanecer impasible mientras se cometen tales atrocidades en Nigeria y en muchos otros países", añadió.

La inclusión de Nigeria en este listado abre la puerta a la imposición de sanciones, la reducción de la ayuda militar y las prohibiciones de viajar a cargos públicos considerados responsables.

El presidente nigeriano se defiende

El presidente nigeriano, Bola Tinubu, ha rechazado ya la designación y ha argumentado que no refleja la realidad religiosa del país, "una democracia con garantías constitucionales que defiende firmemente la libertad religiosa". Además ha puesto de manifiesto su disposición a trabajar con Estados Unidos para "profundizar el entendimiento y la cooperación para la protección de todas las comunidades y religiones".

Nigeria ya estuvo en la lista entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021 tras una decisión tomada también por Trump durante su primer mandato.

Las comunidades cristianas han sido objetivo de ataques en numerosas ocasiones en Nigeria, pero expertos apuntan a que la mayoría de las víctimas de los grupos armados en el país son musulmanes, puesto que gran parte de los ataques ocurren en la zona norte del país, de mayoría musulmana.

