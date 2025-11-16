Chile elige al sucesor de Boric en las primeras elecciones con voto obligatorio y en las que las encuestas apuntan a una segunda vuelta

Los detalles Los sondeos dan como ganadora a la comunista Jeannette Jara, con cerca del 30% en intención de voto, y apuntan a que el segundo puesto estaría disputado, con un empate del 20% de los votos, entre los ultaderechistas José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

Este domingo, 15,7 millones de chilenos están llamados a votar en unas elecciones presidenciales y parlamentarias con voto obligatorio por primera vez. Ninguno de los ocho candidatos presidenciales parece alcanzar el 50,01% necesario para evitar una segunda vuelta el 14 de diciembre. Jeannette Jara, exministra de Gabriel Boric, lidera las encuestas con un 30% de intención de voto. La campaña ha estado marcada por el aumento de la delincuencia, y las derechas prometen medidas estrictas. Boric, con una aprobación del 30%, ha votado en Punta Arenas y ha instado a los ciudadanos a participar. Los resultados se esperan pocas horas después del cierre de los colegios electorales.

Un total de 15,7 millones de chilenos están llamados este domingo a las urnas para depositar su voto en unas elecciones que, por vez primera, se realizan con voto obligatorio para todo el censo. Todo apunta a que ninguno de los ocho candidatos presidenciales logrará el 50,01% de los sufragios necesarios para ganar y deberá celebrarse una segunda vuelta o balotaje el 14 de diciembre.

Además, los chilenos también eligen este domingo a los senadores en siete regiones y a los 155 diputados y diputadas que conforman el Congreso de Diputados.

Cerca de 3.500 colegios electorales ya han abierto sus puertas, dando así a las elecciones generales en Chile, en las que se escogerá al sucesor del actual presidente, el progresista Gabriel Boric, y se renovará el Parlamento. Los centros de votación han abierto a las 8:00 hora local (11:00 GMT) y se podrá votar hasta las 18:00 (21:00 GMT). Se espera que los resultados se conozcan un par de horas después.

La comunista Jeannette Jara, favorita en los sondeos

Los sondeos dan como ganadora a la comunista Jeannette Jara, exministra de Boric, con cerca del 30% en intención de voto, y apuntan a que el segundo puesto estaría muy disputado, con un empate en el 20% de los votos, entre los ultaderechistas José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Es la primera vez desde el retorno a la democracia que hay dos candidatos que defienden el legado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) tan competitivos. En cuarto lugar, estaría la representante de la derecha tradicional, la exalcaldesa Evelyn Matthei, que fue la favorita durante meses y cayó al cuarto lugar.

La campaña ha estado marcada por el aumento de la delincuencia y de la percepción de inseguridad, pese a que Chile es uno de los países más seguros de América, con una tasa de homicidios en el primer semestre del años de 2,5 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales. En este sentido, las tres derechas han prometido mano dura contra la delincuencia y el cierre de la frontera norte para evitar el ingreso de migrantes irregulares.

Si las tres opciones conservadoras se unen en segunda vuelta, algo que vaticinan todos los analistas, hay escasas opciones de que llegue al poder Jara, la primera militante que representa a toda la izquierda y la centro-izquierda en unas presidenciales y quien fue elegida en unas primarias abiertas a la ciudadanía el pasado junio.

Boric anima a los chilenos a votar

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha madrugado este domingo para votar en su ciudad natal de Punta Arenas, en el extremo sur del país, en la primera vuelta de las presidenciales que decidirán quien será su sucesor.

El mandatario llegó a la mesa de votación en torno a las 8:30 horas local (11.30 GMT) acompañado de su padre y con su hija Violeta, recién nacida, en los brazos. Boric pasó unos minutos saludando y conversando con los numerosos ciudadanos magallánicos, que estaban haciendo fila en un día soleado en la mayor ciudad del fin del mundo. Tras depositar su voto, animó a los chilenos a votar.

Los más de 15,6 millones de personas que están llamadas a la urnas también tienen que elegir a toda la Cámara de Diputados (155) y a la mitad del Senado, unas elecciones en las que los sondeos pronostican un considerable avance del conservadurismo e incluso la opción de alcanzar la mayoría en ambas cámaras.

Los comicios se celebran en un contexto de gran fatiga electoral tras las sucesivas elecciones celebradas desde las masivas protestas de 2019 y por el descontento por la gestión de Boric, cuya aprobación ronda el 30% y quien abandonará La Moneda el próximo marzo. Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

