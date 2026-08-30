"Un regalo de Venezuela para EEUU": Trump presume por su "histórico acuerdo petrolífero" y ataca a "Sleepy' Joe Biden"

¿Qué ha dicho? En redes sociales, ha afirmado que su predecesor en el caro "vació casi vació las reservas de petróleo del país". El pacto con los venezolanos dará a EEUU el control sobre más de 65.000 millones de barriles de crudo caribeño.

Donald Trump ha expresado su satisfacción tras el "histórico acuerdo petrolífero" firmado entre Estados Unidos y Venezuela, describiéndolo como un "regalo" del pueblo venezolano. Este acuerdo otorga a EE.UU. el control de 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano, lo que permitirá reabastecer las Reservas Estratégicas Nacionales y reducir el precio de los carburantes a largo plazo. Trump criticó a su predecesor, Joe Biden, por casi vaciar las reservas. Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, defendió el pacto de 25 años, que generará 193.000 millones de dólares para Venezuela, asegurando que el país mantendrá la soberanía sobre sus recursos.

Donald Trump está feliz. Está contento. Está más que sonriente después del "histórico acuerdo petrolífero" que EEUU ha firmado con Venezuela. De un pacto que califica de "regalo" del los venezolanos "para el pueblo estadounidense". Así lo ha dicho. Así de claro ha sido con lo obtenido en materia energética con el Gobierno que preside Delcy Rodríguez.

Con un acuerdo que dará a EEUU el control de "65.000 millones de barriles de petróleo" de Venezuela. Con algo con lo que espera, dice, "rellenar las Reservas Estratégicas Nacionales": "Es una de las cosas que voy a hacer con ese crudo".

Y es que lo tiene todo claro: "El proceso de reabastecimiento comenzará muy pronto. Es un regalo de Venezuela para el pueblo de EEUU. ¡Gracias!"

Además, como suele hacer en estas ocasiones tan señaladas, ha cargado contra su predecesor en la Casa Blanca: "Sleepy' Joe Biden casi vació las reservas".

Así lo ha dicho en 'Truth Social'. Así ha hablado horas después de esa firma con Venezuela. De ese "acuerdo petrolífero", el "mayor de la historia mundial", firmado con Venezuela: Marco Rubio y Pete Hegseth, en estrecha colaboración con Delcy Rodríguez y a través de una asociación con el sector privado, han logrado que EEUU obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de petróleo de reservas venezolanas sin coste para el contribuyente de EEUU".

En ese mensaje, Trump aseveró que el pacto permitirá "duplicar las reservas de suministro de petróleo" y reducir así "de forma sustancial" el precio de los carburantes a largo plazo.

Precisamente es algo que está castigando bastante el bolsillo de las familias de EEUU, después de que la guerra que Trump y Netanyahu iniciaron en Irán haya encarecido el acceso a la energía por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Además, ha asegurado que el pacto permitirá a Venezuela "seguir avanzando hacia un éxito tremendo y una gran prosperidad", poniendo especial énfasis a la "floreciente relación" entre su Gobierno y el de Venezuela.

En ese sentido, Delcy Rodríguez ha tenido que salir a defender un acuerdo que otorga a EEUU el control de un alto porcentaje de sus reservas de petróleo. El pacto, de "25 años" de duración, aportará a los venezolanos más de 193.000 millones de dólares, según estimaciones de la presidenta.

En sus palabras, ha insistido en que los venezolanos mantendrán "la soberanía sobre sus recursos". "Debe quedar realmente claro", ha expresado.

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