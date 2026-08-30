Atrapado durante 15 horas a 3.000 metros de altitud, con riesgo de caída mortal: la increíble operación de rescate a un escalador en California

Los detalles Ante la imposibilidad de enviar un helicóptero por los fuertes vientos, se desplegó un amplio equipo de rescatistas voluntarios que, en medio de la oscuridad, consiguieron rescatar con vida a Rob Martin.

Rob Martin, un experto escalador, quedó atrapado durante 15 horas en la Sierra Nevada de California, enfrentándose a un vacío extremo a 3.000 metros de altitud. Durante su travesía, se perdió y quedó atrapado en una cornisa de apenas 15 centímetros, con un alto riesgo de caída mortal. A pesar de los calambres en las manos y la dificultad en los pies, Martin logró mantenerse con vida hasta que un equipo de rescatistas voluntarios, desafiando la oscuridad y los fuertes vientos, logró salvarlo. "No estaría aquí si no fuera por ellos y su espíritu de servicio", agradeció Martin.

Rob Martin, escalador, pasó 15 horas atrapado en la Sierra Nevada de California, donde estuvo expuesto al vacío más absoluto. Para salvar a Martin, se llevó a cabo una increíble y arriesgada operación de rescate nocturna a 3.000 metros de altitud.

"Mi trabajo era mantenerme con vida", cuenta el experto escalador, quien se perdió mientras hacía una ruta y se quedó atrapado durante horas en una cornisa de solo 15 centímetros, con un riesgo extremo de caída mortal.

Ahora, el hombre reconoce que "fue muy incómodo" aguantar en ese lugar durante tanto tiempo. "Me daban calambres en las manos, aunque lo más difícil fueron los pies", señala.

Ante la imposibilidad de enviar un helicóptero por los fuertes vientos, tuvo que ser desplegado un amplío equipo de rescatistas voluntarios en medio de la oscuridad, que finalmente consiguió rescatar con vida al escalador.

"No estaría aquí si no fuera por ellos y su espíritu de servicio", manifiesta Rob Martin, cuya operación de rescate ha estado, literalmente, a la altura de las expectativas.

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