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En Ciudad del Cabo

Una tradición que deja sin aliento: dos aviones se cruzan a pocos metros de un estadio abarrotado con 55.000 personas

Los detalles A casi 300 kilómetros por hora, los aviones pasaron muy cerca del techo del estadio e incluso llegaron a atravesar la pirotecnia del espectáculo previo al encuentro.

Una tradición que deja sin aliento: dos aviones se cruzan a pocos metros de un estadio abarrotado con 55.000 personas
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Dos aviones, un estadio abarrotado con 55.000 personas y una imagen que parece sacada de una película de acción. Los dos se cruzan a escasos metros del estadio mientras miles de espectadores contienen la respiración. Es algo que ocurrió justo antes del partido de rugby entre Sudáfrica y Nueva Zelanda, en Ciudad del Cabo.

A casi 300 kilómetros por hora, los aviones pasaron muy cerca del techo del estadio e incluso llegaron a atravesar la pirotecnia del espectáculo previo al encuentro. Una maniobra que, vista desde diferentes ángulos, impresiona todavía más. Desde las gradas, los espectadores pudieron ver cómo las dos aeronaves se aproximaban y se cruzaban en cuestión de segundos.

La escena rápidamente se convirtió en una de las imágenes más llamativas de la jornada y es que por momentos, parecía que algo podía salir mal. Pero lo que para muchos espectadores parecía una situación al límite formaba parte, en realidad, de una tradición de los grandes acontecimientos deportivos sudafricanos.

La exhibición estaba perfectamente planificada y los dos aviones completaron la maniobra sin incidentes. La aerolínea responsable asegura que el vuelo estaba cuidadosamente calculado y que la operación se realizó bajo las condiciones previstas.

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