Una tradición que deja sin aliento: dos aviones se cruzan a pocos metros de un estadio abarrotado con 55.000 personas

Los detalles A casi 300 kilómetros por hora, los aviones pasaron muy cerca del techo del estadio e incluso llegaron a atravesar la pirotecnia del espectáculo previo al encuentro.

En un espectáculo que parecía sacado de una película de acción, dos aviones cruzaron a escasos metros de un estadio abarrotado con 55.000 personas en Ciudad del Cabo, justo antes del partido de rugby entre Sudáfrica y Nueva Zelanda. Volando a casi 300 kilómetros por hora, los aviones pasaron cerca del techo del estadio e incluso atravesaron la pirotecnia del espectáculo previo. Aunque la escena parecía peligrosa, formaba parte de una tradición sudafricana y estaba perfectamente planificada. La aerolínea responsable aseguró que la operación se realizó bajo condiciones controladas y sin incidentes.

Dos aviones, un estadio abarrotado con 55.000 personas y una imagen que parece sacada de una película de acción. Los dos se cruzan a escasos metros del estadio mientras miles de espectadores contienen la respiración. Es algo que ocurrió justo antes del partido de rugby entre Sudáfrica y Nueva Zelanda, en Ciudad del Cabo.

A casi 300 kilómetros por hora, los aviones pasaron muy cerca del techo del estadio e incluso llegaron a atravesar la pirotecnia del espectáculo previo al encuentro. Una maniobra que, vista desde diferentes ángulos, impresiona todavía más. Desde las gradas, los espectadores pudieron ver cómo las dos aeronaves se aproximaban y se cruzaban en cuestión de segundos.

La escena rápidamente se convirtió en una de las imágenes más llamativas de la jornada y es que por momentos, parecía que algo podía salir mal. Pero lo que para muchos espectadores parecía una situación al límite formaba parte, en realidad, de una tradición de los grandes acontecimientos deportivos sudafricanos.

La exhibición estaba perfectamente planificada y los dos aviones completaron la maniobra sin incidentes. La aerolínea responsable asegura que el vuelo estaba cuidadosamente calculado y que la operación se realizó bajo las condiciones previstas.

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