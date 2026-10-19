La reflexión de Pedro Rodríguez sobre la ola de protestas y disturbios en Europa: "Reflejan la crisis de nuestras democracias"

Pedro Rodríguez analiza las protestas en Europa, desde Francia donde las reivindicaciones por el coste de la vida "han sido secuestradas por una minoría" al resto de países, donde surge una sensación de "cambio radical" que "beneficia a las opciones políticas más radicales".

Pedro Rodríguez analiza la ola de protestas en toda Europa, con especial foco en Francia, donde los disturbios provocaban el incendio del Ayuntamiento de Limoges, del siglo XIX y declarado monumento histórico, y dejaban centenares de heridos y detenidos.

Manifestaciones que el profesor de Relaciones Internacionales considera que reivindican "causas muy legítimas", desde las de los profesores que piden menores ratios de alumnos a los chalecos amarillos, que denuncian los precios de los combustibles.

Sin embargo, apunta que esas reivindicaciones han sido "secuestradas por una minoría violenta": "Una vez más, los jovencitos de negro con la cara encapuchada han destrozado lo que son manifestaciones perfectamente legítimos, especialmente contra los símbolos de un país que tiene un generoso sistema de subsidios y la edad de jubilación todavía es a los 62 años y nueve meses", afirma.

Para Rodríguez el contexto electoral también juega su papel, donde "en seis meses Francia tiene que acabar con la era Macron".

Sin embargo, el experto señala que las protestas en Francia y el resto de países de Europa reflejan "la crisis de nuestras democracias" y de los partidos políticos tradicionales, así como la "crisis de desigualdad y de no poder llegar a fin de mes". También señala que existe una sensación de que "las democracias no están solucionando problemas reales". Un sentimiento de "cambio radical" que Rodríguez considera que "beneficia a las opciones políticas más radicales".

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