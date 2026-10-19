Meloni estudia nuevas medidas de orden público tras los disturbios en varias ciudades de Italia

Los detalles El Gobierno italiano tiene previsto dirimir en un Consejo de Ministros este martes si aplican medidas para evitar nuevas manifestaciones violentas.

El Gobierno de Giorgia Meloni está considerando nuevas medidas de orden público tras los disturbios y saqueos en ciudades como Milán. Un Consejo de Ministros se celebrará para analizar las propuestas de las fuerzas del orden, tras reuniones con ministros y servicios de inteligencia. Las protestas por el encarecimiento de la vida provocaron violencia en ciudades como Turín y Bolonia, lo que ha llevado a considerar un decreto-ley de urgencia. La Liga, socio de coalición, sugiere más militares en zonas conflictivas y extender la 'retención preventiva'. El presidente Sergio Mattarella ha mostrado solidaridad con las fuerzas del orden y ha pedido vigilancia ante esta violencia inesperada. La oposición critica al Gobierno por no abordar las causas económicas detrás de las protestas.

El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni estudia nuevas medidas en materia de orden público para evitar que se repitan los violentos disturbios y saqueos del pasado fin de semana en ciudades como Milán. Para ello, tiene previsto celebrar un Consejo de Ministros a las 17:30 hora local de este martes, según adelantan fuentes internas.

Ya este lunes Meloni ha reunido en Roma a varios ministros con competencias sobre seguridad y a dirigentes de las fuerzas del orden y de los servicios de inteligencia. Este encuentro, de acuerdo a las mismas fuentes, ha servido para analizar distintas medidas propuestas por los cuerpos de policía para reforzar las labores de prevención de este tipo de actos.

El Gobierno italiano ha decidido actuar después de que algunas protestas del domingo por el encarecimiento de la vida degeneraran en violentos disturbios y saqueos en el centro de ciudades como Turín, Bolonia o Milán, la capital económica del país. Por el momento se desconoce qué tipo de medidas serán aprobadas aunque algunos medios adelantan que se tratará de un decreto-ley, una tipología a la que se recurre en situaciones de urgencia y que debe ser revalidado por el Parlamento en el plazo de 60 días.

El partido ultraderechista Liga, socios de coalición de Meloni, ha planteado el despliegue de más militares en las zonas 'calientes' del país, reforzando la 'Operación Calles Seguras'. También ha propuesto la extensión hasta un máximo de 24 horas de la denominada 'retención preventiva', una medida aprobada por Meloni y que permite arrestar a un sujeto considerado una amenaza antes del desarrollo de una manifestación pública.

El presidente de la República, Sergio Mattarella, ha intervenido en este debate para expresar su "plena" solidaridad con las fuerzas del orden y a los agentes heridos y para exigir vigilancia sobre estos focos de violencia surgidos de "manera inesperada". "Es necesario un análisis inteligente y profundo y establecer una vigilancia capaz de afrontar actos de violencia que parecen estallar de manera inesperada y que proceden de actores hasta ahora desconocidos", ha reclamado desde la Asamblea Anual de las Provincias de Italia en la ciudad de Imperia.

Los disturbios en Milán se han saldado con la detención e identificación de alrededor de 160 personas, casi todos jóvenes y muchos incluso menores que actuaron con el rostro cubierto. La oposición de centro izquierda ha criticado al Gobierno de Meloni por barajar medidas en materia de seguridad por estos actos pero no atajar las causas económicas que indignan a los italianos, como los transportistas que se mantienen en huelga en el sur del país por el encarecimiento de los combustibles.

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