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Contra dos personas

Vidas rotas por un bulo: la ultraderecha acusa falsamente a dos jóvenes de asesinar a una anciana en Burgos

Los detalles 'El Imperial' publicó la noticia del suceso, pero atribuyó el crimen a dos personas de las que mostraron sus rostros cuando nada tenían que ver con lo sucedido.

Vidas rotas por un bulo
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La Policía Nacional detuvo este fin de semana a dos menores de edad, de 17 y 16 años, como supuestos autores de la muerte de una mujer de 83 años, que el martes apareció fallecida, amordazada y maniatada en su vivienda de Burgos, y que accedieron a la casa con la intención de robar. No obstante, este crimen se le ha atribuido en redes a dos personas que nada tenían que ver con lo sucedido.

Todo comenzó con una falsa acusación de la ultraderecha. 'El Imperial' publicó la 'noticia' del suceso, pero lo hizo poniendo nombres, edades y sus caras. La noticia no tardó en viralizarse en redes y varias cuentas de la ultraderecha se hicieron eco y la difundieron.

El problema reside en que los dos chicos que aparecen en la noticia no han asesinado a nadie. Ni siquiera eran conocidos hasta ahora, tampoco son menores y su nombre no es el que le atribuían. Realmente se trata de Ahmed y Youssef, tienen 20 y 29 años y son de Barcelona. Ambos han nacido en España. Uno estudia y el otro trabaja como taxista.

'El Imperial' encontraría sus fotos por redes y las utilizó para acusarles de un crimen que no han cometido. Ambos creen que les han destrozado la vida y han recibido amenazas de muerte por redes por esta falsa acusación.

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