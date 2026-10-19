"El agua llega casi hasta los balcones": el relato de un vecino de Bellreguard (Valencia) sobre la DANA Adam

Bruno Martínez, vecino de esta localidad, relata que "durante toda la mañana ha habido gente con tablas de surf y kayaks yendo a rescatar a otra gente".

La DANA Adam ha causado estragos este lunes en buena parte de la Comunidad Valenciana. Aunque Oliva se ha llevado la peor parte, decenas de localidades han quedado completamente inundadas.

Una de ellas es Bellreguard (Valencia), desde donde Bruno Martínez, vecino de este municipio, ha relatado la gravedad de la situación. "Nos hemos quedado a un metro de que el agua llegue al primer piso", ha relatado. "El agua ha llegado casi hasta los balcones", ha añadido, mostrando en pantalla la situación en la que quedaba su vivienda.

No obstante, pese a que las calles siguen intransitables, Bruno aclara que "la situación está mejor" que hace unas horas, pero que, aun así, "está todo anegado".

"Durante toda la mañana ha habido gente con tablas de surf y kayaks yendo a rescatar a otra gente", ha expuesto este vecino de Bellreguard para concluir.

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