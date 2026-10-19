Ni la Pantera Rosa ante la Policía ni la bandera palestina en la Torre Eiffel: desmontamos los bulos de las protestas en Francia

Los detalles La imagen de dos manifestantes franceses encapuchados desnudando y robando a una pareja de personas mayores es, directamente, un montaje, pero como cuadra con su visión de las protestas, Abascal lo ha compartido en redes pese a ser mentira.

Las imágenes de las protestas en Francia muestran disturbios y cargas policiales, mientras el presidente Emmanuel Macron sigue su gira por Oriente Medio. En respuesta a la violencia por el encarecimiento de la vida, el ministro del Interior ha decretado toques de queda nocturnos en ciertas zonas. En medio de esta situación, han proliferado bulos y contenidos manipulados con inteligencia artificial en redes sociales. Ejemplos incluyen un vídeo falso de la Pantera Rosa huyendo de la policía y un montaje de la bandera palestina en la Torre Eiffel. A pesar de su falsedad, algunos líderes políticos, como Santiago Abascal, han compartido estos contenidos.

Las imágenes de este lunes en Francia son las de las cargas policiales, las manifestaciones masivas y la de los disturbios en las calles. Mientras, el presidente francés, Emmanuel Macron, está a lo suyo en Emiratos. Sigue con su gira por Oriente Medio mientras su ministro del Interior ha tenido que decretar toques de queda nocturnos en ciertas zonas del país para tratar de atajar la oleada de violencia en las protestas por el encarecimiento de la vida.

En medio de todas esas imágenes, una vez más, los bulos han aprovechado el ruido de la actualidad para colarse en nuestras pantallas. Las protestas en Francia se han convertido en el escenario de imágenes manipuladas y contenidos creados con inteligencia artificial (IA) que se extienden como la pólvora por las redes sociales.

Como es imposible escudriñar cada vídeo que llega por las redes sociales, algún que otro bulo se acaba colando. Uno de los vídeos que más se han difundido es el de alguien disfrazado de la Pantera Rosa corriendo delante de la Policía.

Esas imágenes, sin embargo, son falsas. Han sido creadas con IA. Lo mismo ocurre con otras fotos, también con la Pantera Rosa como símbolo, que han recorrido las redes sociales. Son un BULO.

La bandera palestina tampoco ha ondeado en lo alto de la Torre Eiffel en mitad de las manifestaciones que han recorrido París. Se trata de otro vídeo más creado con IA.

Las fotografías de una concentración llena de banderas palestinas tampoco es de ahora, como han difundido muchos usuarios en las redes. Es una protesta de mayo del año pasado en París contra la situación en la Franja de Gaza.

La imagen de dos manifestantes franceses encapuchados desnudando y robando a una pareja de personas mayores es, directamente, un montaje. Otro vídeo más falso y generado por la inteligencia artificial.

Pero como cuadra con su visión de las protestas, el líder de Vox, Santiago Abascal, lo ha compartido con sus seguidores pese a ser mentira.

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