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Vito Quiles vuelve a tensionar las calles: 'huevazos' a los mossos y cargas policiales en Barcelona

Los detalles Como ya ocurriera la semana pasada en Pamplona, decenas de personas se han concentrado en la UAB para impedir la llegada del agitador ultra, que finalmente no se ha producido.

Decenas de jóvenes protestan contra Vito Quiles en la Universidad Autónoma de Barcelona Decenas de jóvenes protestan contra Vito Quiles en la Universidad Autónoma de BarcelonaAgencia EFE
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La gira por España que está realizando Vito Quiles sigue dejando momentos de tensión. Si la semana pasada en Pamplona se produjeron altercados en los que hubo tres detenidos, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona se han vuelto a repetir momentos de tensión, en esta ocasión entre los manifestantes antifascistas y los Mossos que han acabado realizando cargas.

Ante el aviso del agitador ultra de su presencia en la UAB, varias decenas de personas se han agrupado allí para impedir la llegada de Quiles a la universidad. Mientras seguía sin llegar, la tensión ha hecho acto de presencia incluso con el lanzamiento de huevos a los agentes por parte de los manifestantes antifascistas.

Por otro lado, se han producido retenciones en los accesos a la universidad por los registros de los Mossos d'Esquadra para evitar que el agitador entre en la universidad, situación que ha aprovechado Quiles para tirar de ironía con una referencia a Carles Puigdemont: "Estoy en el maletero. Le copié el truco a un amigo".

Poco después, los Mossos han realizado cargas ante los manifestantes que estaban allí presentes. Unas que ha celebrado el agitador ultra en sus redes sociales: "A todo el que te pida, dale. Bien los Mossos ahora dando medicina a los delincuentes que han okupado la universidad pública de Barcelona".

Unas cargas que se han producido prácticamente al mismo tiempo que otros agentes impedían la llegada de Vito Quiles a la universidad, por lo que el agitador ultra ha decidido mover su acto a otra ubicación en Sabadell.

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