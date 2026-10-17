Manifestantes provocan un incendio en el Ayuntamiento de Limoges: las llamas devoran uno de los monumentos históricos de Francia

Los detalles El suceso se ha producido en una jornada de movilizaciones multitudinarias contra el encarecimiento de la vida y en la que se han registrado enfrentamientos, saqueos y graves daños materiales en diferentes puntos del territorio francés.

Las protestas en Francia han dejado imágenes impactantes, como el incendio del Ayuntamiento de Limoges, un edificio del siglo XIX y monumento histórico desde 1975. Este suceso ocurrió en una jornada de movilizaciones multitudinarias contra el encarecimiento de la vida, que se saldó con cientos de detenciones y ataques a edificios públicos en ciudades como Marsella, Lyon y París. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó de 400 detenciones y atribuyó los disturbios a grupos de extrema izquierda y delincuentes oportunistas. Las cifras de participación y arrestos son provisionales, y el Gobierno francés continúa vigilante ante posibles nuevos incidentes.

Las protestas que sacuden Francia han dejado este sábado una de las imágenes más impactantes de la jornada: el incendio del Ayuntamiento de Limoges. El fuego ha afectado a uno de los edificios más emblemáticos de esta ciudad del centro del país, una construcción del siglo XIX que cuenta con la protección de monumento histórico desde 1975.

El suceso se ha producido en una jornada de movilizaciones multitudinarias contra el encarecimiento de la vida y en la que se han registrado enfrentamientos, saqueos y graves daños materiales en diferentes puntos del territorio francés.

El incendio del consistorio de Limoges añade una nueva dimensión a los disturbios, al poner en peligro un inmueble de relevancia arquitectónica e histórica. La violencia también ha alcanzado otros edificios públicos, mientras las fuerzas de seguridad tratan de contener los incidentes y las autoridades anuncian nuevas detenciones.

El incendio se enmarca en una jornada de movilizaciones que ha superado las previsiones iniciales de las autoridades francesas. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, cifró provisionalmente en 400 las personas detenidas en todo el país durante los incidentes registrados este sábado. Según su balance, alrededor de 550.000 personas participaron en las protestas, frente a las 150.000 que sus servicios contemplaban como máximo hasta el viernes.

Los organizadores elevaron la participación a 800.000 personas, una diferencia que refleja la disparidad entre las estimaciones oficiales y las de los convocantes. Nuñez aseguró que detrás de los episodios violentos actuaron varios miles de alborotadores, entre los que situó a grupos de extrema izquierda y a personas a las que calificó de delincuentes oportunistas. El ministro sostuvo que algunos de estos grupos buscaban atacar edificios públicos y causar daños en establecimientos comerciales.

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