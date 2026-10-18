Manifestaciones violentas
Pedro Rodríguez responde a las preguntas sobre los disturbios en Francia: ¿Quién sale beneficiado?
El contexto Francia lleva semanas sufriendo disturbios con este sábado como el día más tenso con más de 1.000 policías heridos por los enfrentamientos con los manifestantes.
Resumen IA supervisado
El pasado sábado, Francia vivió uno de sus días más tensos con más de 2.000 detenidos y 1.000 policías heridos debido a violentas manifestaciones. Según Pedro Rodríguez, profesor en Relaciones Internacionales, estas protestas surgen de "demandas legítimas", pero son aprovechadas por extremistas para avanzar sus agendas. En su análisis, Rodríguez señala que Francia se encuentra a seis meses de las elecciones presidenciales, lo que podría alterar el panorama político actual, con la izquierda radical de Melenchon compitiendo contra Le Pen. Además, menciona que Rusia no crea conflictos, pero a menudo los alimenta.
* Resumen supervisado por periodistas.
Más de 2.000 detenidos y 1.000 policías heridos este sábado. Sin duda alguna, el día más tenso en Francia por las violentas manifestaciones que está sufriendo el país galo. Ante una situación que sigue sin resolverse, Pedro Rodríguez ha respondido a alguna de las cuestiones que surgen de esta situación.
El profesor en Relaciones Internacionales ha asegurado que los que están protestando lo hacen por unas "demandas legítimas", pero al mismo tiempo es una "expresión de la política de extremos en la que vivimos": "Pero de pronto esas manifestaciones, esas protestas, son secuestradas por una minoría; son los encapuchados de negro que tanto vemos también en otras latitudes".
"Los extremos las consideran una oportunidad para hacer avanzar sus agendas", añade Rodríguez en su análisis.
Respecto a quién sale beneficiado de estos disturbios, el profesor ha recalcado que Francia está a seis meses de las elecciones presidenciales: "Los resultados puede hacer un panorama político que nada tiene que ver hasta ahora". "La izquierda radical que aspira a competir. Melenchon contra Le Pen. Es la precampaña de esa izquierda radical que aspira a competir con Le Pen", ha analizado.
Respecto a si Rusia puede estar detrás, Pedro Rodríguez ha señalado que ellos "no fabrican conflictos" pero sí "ponen la cerilla" para "alimentar" esos conflictos.
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