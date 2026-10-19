Desde un vídeo con toques de serie de los 80 a superhéroes o un valiente unicornio: así se viven las protestas de Francia en las redes

Los detalles En Francia hay manifestaciones legítimas, hay disturbios que lo están emborronando todo y hay también quien intenta sacar provecho de todo, como tiktokers que están haciendo contenido a costa de las protestas.

Un tiktoker ha creado un vídeo en clave de comedia y denuncia, presentando a los personajes de las protestas en Francia como si fuera la cabecera de una serie de los 80. En el vídeo aparecen diversos personajes como el estudiante, el alcalde, el provocador y hasta un policía infiltrado. El creador cierra su "serie" animando a los estudiantes y manifestantes. Sin embargo, algunos aprovechan las manifestaciones para frivolizar, disfrazándose de personajes como Michael Jackson, un unicornio, un tyrannosaurus rex, Capitán América y Superman, quienes aparecen en situaciones cómicas y surrealistas durante los disturbios.

En Francia hay manifestaciones legítimas, hay disturbios que lo están emborronando todo y hay también quien intenta sacar provecho de todo. Hay tiktokers que están haciendo contenido a costa de las protestas.

Como si de la cabecera de una serie de los 80 se tratara, un tiktoker ha presentado uno por uno a los personajes de las protestas en Francia. Están el estudiante de bachillerato, al alcalde, al provocador y hasta el policía infiltrado vestido de paisano.

Un vídeo hecho en clave de comedia y de denuncia. "Ánimo a los estudiantes de secundaria y a los manifestantes". Esta es la frase con la que este creador de contenido cierra su "serie".

Pero también hay quienes están aprovechando la coyuntura en las manifestaciones y los disturbios en Francia para frivolizar con la publicación de bailes.

Entre los manifestantes se ha visto visto a Michael Jackson, a un valiente unicornio solo ante el peligro e, incluso, a un tyrannosaurus rex correr despavorido.

Y entre todo este disfraz y contenido para redes sociales, no podían faltar los superhéroes. El mismísimo Capitán América luchando contra la policía o hasta un Superman saliendo de las llamas en patines.

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