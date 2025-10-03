"Hasta que Palestina sea libre": 11 barcos de Italia y 45 de Turquía toman el relevo de la Flotilla Global Summud

¿Por qué es importante? Aseguran que su misión no ha acabado, pese a que el último barco de la Flotilla original, el Marinette, ya ha sido interceptado por el Ejército de Benjamin Netanyahu.

Los activistas de la Flotilla Global Summud, detenidos por la Armada de Israel al intentar romper el bloqueo de Gaza, han reafirmado su compromiso de luchar "hasta que Palestina sea libre". A pesar de la interceptación del último barco, el Marinette, una nueva Flotilla internacional con 56 barcos, incluidos eurodiputados y la diputada española Jimena González, se dirige a Gaza. Los primeros repatriados de la Global Summud han denunciado violaciones de derechos durante su detención. El ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir, ha calificado a los activistas de "terroristas", exigiendo su encarcelamiento prolongado. Mientras tanto, el cónsul español ha visitado a algunos de los detenidos.

Decididos a seguir luchando "hasta que Palestina sea libre". Lo proclaman los activistas detenidos por la Armada de Israel en el abordaje de la Flotilla Global Summud que pretendía llegar a Gaza y romper el bloqueo que sufren los gazatíes. Así lo han anunciado en la tarde de este viernes en un comunicado de la coalición que fletó la Flotilla.

Aseguran que su misión no ha acabado, pese a que el último barco que les quedaba en el mar, el Marinette, ya ha sido interceptado por el Ejército de Benjamin Netanyahu. Hasta lo hemos podido ver en directo gracias a las cámaras que portan las embarcaciones de la Flotilla.

Pese a esta última captura, continúa la lucha. Ya se ha creado una nueva Flotilla internacional. En esta ocasión, intentan llegar hasta la costa de Gaza 56 barcos. 11 han partido desde Italia, las otras 45 han zarpado desde diferentes puntos de Turquía. Y no solo ya se encuentran surcando las aguas, sino que han adelantado que tienen previsto, si no hay impedimentos, alcanzar pasado mañana la Franja.

A bordo de esta nueva flotilla, que toma el relevo de la Global Summud, hay todo un destacamento de políticos. Eurodiputados y la diputada española Jimena González, de Más Madrid.

"Seguir la lucha"

En la idea de "la lucha continua" han incidido los primeros repatriados de la Global Summud . "Seguimos pensando en Gaza y, absolutamente, en seguir la lucha", ha declarado una de los cuatro parlamentarios italianos detenidos por Israel a bordo en el asalto a la Flotilla y que ya han sido repatriados. Les han recibido de forma multitudinaria en el aeropuerto de Roma. Entre emocionados abrazos, han contado que ellos están sanos y salvos, pero angustiados por lo visto y sufrido durante su arresto.

"Hemos vivido violaciones de derechos", aseguran mientras muestran gran preocupación por lo que les pueda pasar al resto de arrestados. En total, 470 detenidos entre activistas, políticos, artistas y periodistas. Sobre todo, después de que el radical ministro de Seguridad israelí le haya recriminado a Netanyahu, casi echando espuma por la boca, que haya sido "blando" con ellos. "Deberíamos dejarlos unos meses en prisiones israelíes para que prueben cómo tratamos a los terroristas", ha pedido y deseado Itamar Ben-Gvir.

"Son terroristas"

Porque sí, insulta repetidamente a estos activistas llamándolos "terroristas". "Son terroristas. Apoyan el terrorismo", insiste el ministro de Seguridad Nacional de Israel. Porque el ultra Ben Gvir no ha dudado en provocar a los detenidos, también, paseándose por la prisión de máxima seguridad donde les tienen encerrados.

Y, no contento, se marcó un aberrante tour por uno de los barcos de la Flotilla, negando que sea ayuda humanitaria.

Sobre los retenidos por Israel, en la tarde de este viernes, según ha podido saber laSexta, el cónsul de España en Tel Aviv ya ha podido visitar a algunos de los activistas españoles. Son parte de los más de 470 integrantes de la flotilla que permanecen encarcelados en el sur de Israel y que se espera que sean deportados en los próximos días. Aunque si fuera por el ministro de seguridad israelí, deberían estar entre rejas durante meses.