Trump asegura que Hamás está "listo para una paz duradera" y pide a Israel cesar "de inmediato" el bombardeo en Gaza

Fotografía de Donald Trump publicada en la cuenta oficial en la red social X de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt (@PressSec)

Los detalles El presidente estadounidense ha asegurado que ya están negociando con el grupo armado el resto de detalles del acuerdo de paz, pero mientras tanto ha solicitado al Ejército israelí que cese las hostilidades.

La paz en la Franja de Gaza parece más cercana tras la respuesta de Hamás al acuerdo de tregua de Donald Trump. El grupo islamista, según Trump, ha mostrado disposición para una paz duradera, aceptando liberar a todos los rehenes bajo los términos propuestos por el presidente de Estados Unidos. Hamás ha condicionado la entrega de rehenes al cumplimiento de condiciones específicas y ha manifestado su intención de entregar la administración de Gaza a un organismo palestino independiente. Trump ha instado a Israel a detener los bombardeos para facilitar el proceso y ha destacado que su equipo ya negocia los detalles restantes del acuerdo de paz en Oriente Medio.

La paz está más cerca en la Franja de Gaza. Donald Trump ha considerado la respuesta de Hamás a su acuerdo de tregua como que el grupo islamista está "listo para una paz duradera" y ha instado a Israel a que termine con los bombardeos en el enclave palestino mientras se negocian los puntos restantes de su propuesta de cese de las hostilidades.

Este viernes por la noche, Hamás ha emitido un comunicado en el que ha aceptado liberar a todos los rehenes (vivos y muertos) que tienen retenidos bajo los términos expresados por el presidente de Estados Unidos y mostró su disposición a negociar "de forma inmediata" el resto de detalles del acuerdo de paz "a través de los mediadores".

El grupo islamista ha explicado que han llegado a esta decisión "tras un estudio exhaustivo" y "con el fin de lograr el cese de las hostilidades", pero condicionando que la entrega de los rehenes se hará "siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para el intercambio".

Además, en el mencionado texto también han reiterado su intención de "entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes (tecnócratas), con base en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico". Eso sí, han solicitado que el futuro de Gaza "se debatirá en un marco nacional palestino integral" y han afirmado que "Hamás formará parte de él y contribuirá con plena responsabilidad".

Una respuesta que, pese a las negociaciones que quedan pendientes, Trump ha considerado como un sí al acuerdo de paz propuesto por él mismo: "Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera".

A través de un mensaje en su red social, Truth Social, el presidente estadounidense ha instado al Gobierno de Benjamin Netanyahua "detener de inmediato el bombardeo de Gaza" porque así se podrán "liberar a los rehenes de forma segura y rápida". "Ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo", ha añadido.

Por último, el republicano ha detallado que su equipo ya está negociando el resto de detalles. "No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Oriente Medio", ha concluido el mandatario en su mensaje.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.