Habla un padre de una española detenida por Israel en la Flotilla: "Ni el consulado ni nadie nos dice nada"

Aunque ha comentado que las familias de los tripulantes de la Flotilla tienen un chat interno, Antonio Buchó ha señalado que "desconocemos todo". "No sabemos ya a quién pedir. Estamos angustiados", ha indicado en Más Vale Tarde.

Antonio Buchó, padre de Sofía Buchó, detenida por Israel en la Flotilla, ha confesado en Más Vale Tarde que no sabe nada de su hija y ha reconocido que "estamos angustiados y "hay mucho dolor". "Ni el consulado ni nadie nos dice nada", ha lamentado.

"Mi hija Sofía y todas las personas que están en este tema merecen todo el apoyo del mundo que se está viendo", ha indicado. De esta manera, aunque ha comentado que las familias de los tripulantes de la Flotilla tienen un chat interno, ha señalado que "desconocemos todo".

"No sabemos ya a quién pedir. Estamos esperando a ver si pasa algo", ha añadido. Aun así, ha apuntado que su hija y la gente que navegaba en la misión humanitaria son "gente muy preparada".

"¿Dónde está nuestro Gobierno?", ha lamentado Buchó, para más tarde matizar que entiende que es "complicado" ni se trata de una "crítica mordaz". Aun así, ha insistido en que "hay que decir basta ya". "No es no, en esto también", ha indicado.

"No tenemos que aguantar que en la ONU más de 100 países digan una cosa y haya cuatro o cinco que digan "no, veto". Vamos a romper con esto. Nos toca como pueblo decirle a los gobernantes: "despertad, estáis medio dormidos". Sabemos que en algunas cosas estáis haciendo bien, pero os toca despertar", ha comentado.

