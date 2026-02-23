Nueva York, ante una de las peores tormentas de nieve de su historia

Nueva York ve la nieve todos los años, pero hacía mucho tiempo que no lo hacía así. La ciudad "no se ha enfrentado a una tormenta de esta magnitud en la última década", en palabras del alcalde, Zohran Mamdani, probablemente una de las peores tormentas de nieve de la historia de la Gran Manzana. Los expertos advirtieron de que se esperaban recibir hasta 71 centímetros de nieve, y la noche del domingo al lunes caían hasta cinco centímetros de nieve por hora. El meteorólogo de AccuWeather Dan Pydynowski ya adelantaba que el impacto de esta tormenta iba a ser, en algunos puntos del noroeste, de los más extremos que se recuerden.

Hasta las 12:00h de este lunes, desde la noche del domingo, han estado cerradas las calles al tráfico de vehículos, después de que Mamdani declarara el estado de emergencia en la zona, con las escuelas cerradas y una petición para que los neoyorquinos extremen la precaución y se queden en casa. La tormenta no afecta únicamente a Nueva York, sino también a partes de otros estados próximos.

La tormenta de nieve ha provocado la cancelación de miles de vuelos con salida o destino en el área metropolitana de Nueva York, mientras que el ferrocarril de Long Island ha tenido que cerrar y Metro North opera con horario de día festivo. Se espera que la mayor parte de acumulación de nieve en la ciudad se detenga sobre las 13:00h del lunes.

