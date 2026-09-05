Un tifón azota China y deja 600.000 evacuados y casas sumergidas bajo el agua por las intensas lluvias

Los detalles Las autoridades han decretado el cierre de las escuelas y la suspensión del transporte público. Mientras, los vecinos improvisan la manera en la que desplazarse por las inundadas calles.

El séptimo tifón de 2026 en China, Saudel, ha causado graves estragos en la provincia de Fujian, con casas sumergidas y derrumbes, obligando a evacuar a casi 600.000 personas. Aunque las autoridades aún no han confirmado el número exacto de víctimas, se reporta al menos un muerto y 11 desaparecidos debido a las lluvias torrenciales. Estas lluvias, que alcanzaron más de 500 litros por metro cuadrado en 24 horas, provocaron un deslizamiento de tierra en Jiangxi, dejando 6.000 metros cúbicos de escombros. Las escuelas y el transporte público están suspendidos y los residentes usan canoas improvisadas para desplazarse. Saudel ya había tocado tierra en Zhejiang, causando evacuaciones y alteraciones en el transporte.

El séptimo tifón que azota China en 2026 ha dejado casas completamente sumergidas bajo el agua y viviendas que en cuestión de segundos se derrumban en la provincia de Fujian, donde casi 600.000 residentes han sido evacuados.

Por el momento, el número de víctimas mortales y heridos no ha sido confirmado por las autoridades, aunque ya se habla de al menos un muerto y 11 desaparecidos por las intensas lluvias asociadas al tifón Saudel, que provocaron un deslizamiento de tierra en la provincia suroriental china de Jiangxi, lo que, a su vez, dejó unos 6.000 metros cúbicos de escombros en la carretera.

Ante esta situación, se ha decretado el cierre de las escuelas y la suspensión del transporte público. Mientras, los vecinos improvisan la manera de desplazarse por las inundadas calles, como los que aparecen en el vídeo principal que acompaña a la noticia, que han optado por moverse en improvisadas canoas.

Las lluvias torrenciales han dejado más de 500 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas, en unas terribles inundaciones que nos recuerdan cómo el clima es cada vez más agresivo.

El deslizamiento se produjo después de varios días de fuertes precipitaciones asociadas a Saudel, que tocó tierra por tercera vez el jueves en Fujian después de haberse debilitado y vuelto a intensificar sobre el mar de China Meridional.

Saudel había tocado tierra previamente en dos ocasiones el 28 de agosto en la provincia oriental de Zhejiang y obligó entonces a evacuar a cerca de 248.000 personas en Fujian, además de provocar cancelaciones de vuelos y otras alteraciones del transporte.

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