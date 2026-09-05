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Se desconocen las víctimas

Un tifón azota China y deja 600.000 evacuados y casas sumergidas bajo el agua por las intensas lluvias

Los detalles Las autoridades han decretado el cierre de las escuelas y la suspensión del transporte público. Mientras, los vecinos improvisan la manera en la que desplazarse por las inundadas calles.

Inundaciones en China

El séptimo tifón que azota China en 2026 ha dejado casas completamente sumergidas bajo el agua y viviendas que en cuestión de segundos se derrumban en la provincia de Fujian, donde casi 600.000 residentes han sido evacuados.

Por el momento, el número de víctimas mortales y heridos no ha sido confirmado por las autoridades, aunque ya se habla de al menos un muerto y 11 desaparecidos por las intensas lluvias asociadas al tifón Saudel, que provocaron un deslizamiento de tierra en la provincia suroriental china de Jiangxi, lo que, a su vez, dejó unos 6.000 metros cúbicos de escombros en la carretera.

Ante esta situación, se ha decretado el cierre de las escuelas y la suspensión del transporte público. Mientras, los vecinos improvisan la manera de desplazarse por las inundadas calles, como los que aparecen en el vídeo principal que acompaña a la noticia, que han optado por moverse en improvisadas canoas.

Las lluvias torrenciales han dejado más de 500 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas, en unas terribles inundaciones que nos recuerdan cómo el clima es cada vez más agresivo.

El deslizamiento se produjo después de varios días de fuertes precipitaciones asociadas a Saudel, que tocó tierra por tercera vez el jueves en Fujian después de haberse debilitado y vuelto a intensificar sobre el mar de China Meridional.

Saudel había tocado tierra previamente en dos ocasiones el 28 de agosto en la provincia oriental de Zhejiang y obligó entonces a evacuar a cerca de 248.000 personas en Fujian, además de provocar cancelaciones de vuelos y otras alteraciones del transporte.

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