Putin sigue matando en Ucrania pese a una presunta tregua anunciada por Trump que nadie se cree

Los detalles Ucrania denuncia que Rusia ha vuelto a atacar instalaciones energéticas tras la tregua anunciada por Donald Trump, además de una nueva ofensiva en Járkiv en la que han muerto al menos tres personas.

Donald Trump anunció una tregua energética entre Ucrania y Rusia, pero el Kremlin la violó rápidamente atacando una instalación gasística. Los bombardeos de Vladimir Putin continúan, afectando a civiles y la infraestructura energética ucraniana, lo que sugiere que ignora o no respeta la tregua. En un ataque en Járkiv murieron tres personas y 20 resultaron heridas. Volodímir Zelenski denuncia estos ataques y exige que Rusia detenga la violencia. Mientras tanto, líderes europeos como Emmanuel Macron y Fridrich Merz desconfían del acuerdo y critican a Trump por comprar diésel ruso barato, argumentando que no es momento de aliviar la presión sobre Putin.

Donald Trump sorprendía a todos este domingo con el anuncio de una tregua energética entre Ucrania y Rusia. Una que, a las primeras de cambio, el Kremlin se ha vuelto a saltar con el ataque a una instalación gasística entre otros objetivos.

Porque los bombardeos que Vladimir Putin realiza contra civiles, edificios residenciales y el sistema energético ucraniano evidencian que el mandatario ruso no se entera o no quiere enterarse de la tregua anunciada por el presidente estadounidense. Uno de ellos en la ciudad ucraniana de Járkiv ha provocado la muerte de tres personas mientras que otras 20 han resultado heridas. Al menos otros tres civiles han muerto por el impacto de proyectiles rusos en una casa de Cherkaske, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania y otros dos también han fallecido en Kyiv.

Pero no es el único. Volodímir Zelenski ha denunciado que el Kremlin ha llevado a cabo varios ataques contra su país, incluido uno contra una instalación gasística, "violando" el alto el fuego energético con carácter inmediato anunciado.

"Está claro que Putin no lee Truth Social y que sus drones 'shahed' siguen unas instrucciones diferentes. Pero en Ucrania apoyamos de inmediato la idea de un alto el fuego energético, tal y como hicimos en más de una ocasión durante meses (...) El equipo estadounidense sabe muy bien lo que esto significa para nosotros", ha señalado el presidente ucraniano.

Zelenski quiere un alto el fuego, pero no a cualquier precio: "Rusia debe detener sus ataques contra nuestro sistema energético e infraestructura crítica y dejar de matar a nuestra gente. Esto es lo justo".

Y mientras el líder de la delegación negociadora de Putin se ríe en redes sociales del enemigo, Kyiv se siente traicionado por Trump. Según 'Axios', la delegación ucraniana se enteró del acuerdo entre Rusia y Estados Unidos por la liberación del diésel justo después de aterrizar en Miami para discutir la desescalada de la guerra. "Estábamos sentados allí, como idiotas, atrapados. Nos usaron como tapadera", afirma un alto funcionario ucraniano.

Mientras tanto, el Kremlin todavía no ha confirmado el alto el fuego energético. "No queremos un alto a el fuego, queremos una paz duradera", ha asegurado Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

Los líderes europeos no se creen la tregua

Donald Trump anunció la tregua, pero desde Europa se muestran escépticos con que se lleve a la práctica. Líderes europeos de la talla de Emmanuel Macron o Fridrich Merz no se creen nada de la tregua energética. De hecho, condenan abiertamente a Trump por comprar diésel ruso a bajo precio. No es el momento, dicen, de rebajar la presión a Putin.

"Rusia continúa bombardeando tanto a civiles como la infraestructura en Ucrania. Por lo tanto, sí a buscar un alto el fuego en materia energética —y, añadiría, en el Mar Negro— y a reanudar las conversaciones de paz; pero no a ceder, en última instancia, ante la amenaza rusa", ha afirmado el presidente francés.

"Tomamos nota del acuerdo entre Estados Unidos y Rusia sobre las exportaciones de diésel. Para Alemania y para Europa, una decisión de este tipo es impensable", ha comentado su homólogo alemán.

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