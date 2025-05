Putin planta a Zelenski y no encabezará la delegación rusa en Estambul para el encuentro con Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, no encabezará la delegación negociadora de Rusia para las negociaciones con Ucrania que tendrán lugar este jueves en Estambul. El Kremlin ha anunciado a última hora de este miércoles (hora española) que, finalmente, Putin no se sentará cara a cara a dialogar con Zelenski para instaurar un alto el fuego real de, al menos, 30 días.

Según un comunicado de la Presidencia rusa, el equipo negociador ruso en la ciudad turca estará presidido por el asesor presidencial Vladímir Medinski, el mismo que encabezó las negociaciones con Kyiv en Estambul en 2022.

Rusia no develó hasta el último momento los nombres de los integrantes de su grupo negociador y algunos medios llegaron a escribir que este podría estar compuesto por el asesor para Asuntos Internacionales del Kremlin, Yuri Ushakov, y el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.

Por el momento, se desconoce si el mandatario ruso optará por desplazarse a Estambul pese a no encabezar la delegación de su país en las conversaciones de mañana.

Zelenski ya acusó a Putin de ser un "cobarde"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló este martes sobre la posibilidad de que Putin no acudiese a Estambul. Zelenski le reclamó a su homólogo ruso que se atreviese a sentarse con él y a verse las caras en persona por primera vez desde que decidió invadir su país en febrero de 2022. "Si Putin no viene, será la gota que colma el vaso y demostrará que no están listos para poner fin a la guerra", aseguró.

Sin embargo, el líder del Kremlin ha decidido no viajar a la cumbre con Ucrania y evitará la foto con Zelenski. Ahora, la cuestión es si los emisarios de Moscú tendrán la autoridad suficiente para llegar a un posible acuerdo para el alto al fuego y si, tal y como pide Kyiv, la Unión Europea explorará la posibilidad de aplicar nuevas sanciones a Rusia.