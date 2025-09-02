Ahora

Guerra Rusia-Ucrania

Putin insta a Europa a cortar el suministro eléctrico a Ucrania tras los ataques a bases rusas: "A ver si así lo entienden"

¿Por qué es importante? El líder del Kremlin busca de esta manera que los líderes de la Unión Europea fuercen al Ejército ucraniano a dejar de atacar bases militares rusas cruciales para el desarrollo de la guerra.

El presidente ruso, Vladímir Putin, con su homólogo eslovaco, Robert Fico
Parar la sangría que los ataques ucranianos están produciendo al Ejército ruso. Es el objetivo de Vladímir Putin después de que varias operaciones ucranianas hayan dañado severamente instalaciones militares cruciales de las fuerzas armadas de Rusia.

Este martes, Putin se ha reunido con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, que ha comenzado un acercamiento a Moscú y, también, a China argumentando que estamos ante "un nuevo orden mundial". Una reunión en la que Rusia y Eslovaquia han llegado a acuerdos comerciales y energéticos.

Tras esta cumbre, los dos mandatarios han dado una rueda de prensa conjunta en la que Putin ha sugerido la posibilidad de que Europa corte el suministro de luz a Ucrania para que así cesen los ataques contra las bases militares rusas. "Corten ustedes los suministros eléctricos, y a ver si así Ucrania entiende", ha dicho el presidente ruso.

Atacar Europa, una "completa sandez"

Putin también ha hablado en esa comparecencia sobre la posibilidad de que el Ejército ruso efectúe un ataque contra algún país de la Unión Europea, algo sobre lo que ha alertado este martes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Putin ha definido esta opción como "una completa sandez". Además, ha asegurado que la idea deslizada por el líder de la Alianza Atlántica son "una provocación o, si no, un reflejo de su incompetencia".

Silencio sobre el presunto ataque al avión de Von der Leyen

Estas declaraciones se producen menos de 48 horas después de que el avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, tuviera que hacer un aterrizaje de emergencia sin utilizar los sistemas electrónicos por un supuesto ataque a su GPS por parte de las fuerzas rusas. Putin ha evitado en todo momento hacer declaraciones al respecto de un episodio que está siendo investigado por las autoridades europeas.

