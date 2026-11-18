Los detalles La elección para presidir la Cámara se hará previsiblemente en enero y Jeffries necesitará un total de 218 votos del pleno. Su elección está prácticamente hecha, ya que los demócratas cuentan con 257 escaños.

Los demócratas en la Cámara de Representantes de EE.UU. han nominado a Hakeem Jeffries como su líder para el próximo Congreso, colocándolo cerca de ser el primer presidente negro de la Cámara. Jeffries fue elegido en una votación secreta con 251 votos a favor y 11 en contra. Algunos legisladores progresistas, sin embargo, han expresado reservas, buscando compromisos que reflejen una agenda ambiciosa. A pesar de la oposición, se espera que Jeffries sea elegido en enero, cuando el nuevo Congreso se reúna. Los republicanos, por su parte, han nominado a Jim Jordan para liderar su bancada.

Los demócratas elegidos este mes para la Cámara de Representantes de EEUU han nominado este miércoles a Hakeem Jeffries para liderarlos en el próximo Congreso, lo que lo sitúa a las puertas de convertirse en el primer presidente de la Cámara de Representantes negro en la historia del país.

El grupo parlamentario demócrata entrante en la Cámara ha nominado a Jeffries mediante una votación secreta a puerta cerrada, en la que ha obtenido 251 votos frente a 11 votos de demócratas en contra.

Tras las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, muchos de los legisladores progresistas entrantes evitaron aclarar si apoyarían a Jeffries. Algunos señalaron que buscaban un líder que respaldara una agenda ambiciosa para aprobar las políticas de corte popular que los candidatos defendieron durante sus campañas.

Un grupo de siete legisladores progresistas entrantes en la Cámara ha declarado, en un comunicado conjunto, que han votado en su contra porque aún están trabajando para obtener compromisos por parte del demócrata de Nueva York.

"Si bien hemos observado avances significativos, aún queda trabajo por hacer para garantizar que el rumbo que tome nuestro partido en el próximo Congreso refleje lo que nuestros electores exigen de sus líderes. Esas conversaciones siguen en curso", expresan en la nota, recogida por 'Reuters'.

Elección en enero

A pesar de cierta oposición, se espera que Jeffries sea elegido presidente de la Cámara —un cargo de gran poder que lo sitúa en el segundo lugar en la línea de sucesión presidencial— cuando el nuevo Congreso se reúna a principios de enero. La elección para este puesto requiere 218 votos en el pleno de la Cámara. Los demócratas contarán con una mayoría de al menos 257 escaños, aunque aún quedan por definir los resultados de varias contiendas electorales reñidas.

Por su parte, los republicanos de la Cámara nominaron la semana pasada a Jim Jordan, presidente del Comité Judicial, para liderar su bancada a partir de enero. Jordan se hizo con el puesto frente al líder de la mayoría, Steve Scalise, después de que el actual presidente de la Cámara, Mike Johnson, anunciara su renuncia liderar a los republicanos durante su etapa en la minoría.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido