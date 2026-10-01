Putin amenaza con usar "todo su arsenal" ante un ataque a cualquier región rusa

¿Qué ha dicho? "Si llegamos a un ataque directo contra la Federación rusa, y me refiero a Kaliningrado, pero también puede pasar con cualquier otro territorio, por supuesto, en la agenda figurará inevitable e inmediatamente la cuestión del empleo por parte de Rusia de todo el armamento a su alcance. Eso es inevitable", ha sentenciado.

Vladímir Putin ha reiterado su disposición a usar todo el arsenal ruso, incluido el nuclear, si la OTAN ataca cualquier territorio ruso. En un discurso en el club de debate Valdái, destacó que un ataque directo a la Federación rusa, como en Kaliningrado, desencadenaría una respuesta inevitable. Aunque Putin insiste en que sus advertencias no buscan confrontación, sino responder a intentos de intimidación, acusa a Europa de prepararse para una guerra contra Rusia. A pesar de reconocer el mayor potencial económico de la OTAN, subraya la ventaja rusa en armamento estratégico, como el hipersónico, que considera crucial en caso de agresión.

Vladímir Putin, el líder de Rusia, ha vuelto a señalar directamente a Occidente en general y a Europa en particular. No dudará en usar todo su arsenal de armamento, incluso el nuclear, si cualquier territorio ruso es atacado por los países que conforman la OTAN. Insiste este jueves en la idea de: "Todo su arsenal", amenaza que ya lanzó en su carta, hace 24 horas.

Porque el presidente ruso ha reiterado que la escalada es el camino hacia el abismo. Un abismo que podría llegar muy pronto y de forma inesperada. Y, en un juego casi literario, ha explicado que, como el mundo sigue cambiando, habrá nuevas guerras y continuarán los conflictos internacionales ya existentes.

Pero lo más destacado de su intervención en el club de debate Valdái ha sido su nueva advertencia a la OTAN. Si llegamos a un ataque directo contra la Federación rusa, y me refiero a Kaliningrado, pero también puede pasar con cualquier otro territorio, por supuesto, en la agenda figurará inevitable e inmediatamente la cuestión del empleo por parte de Rusia de todo el armamento a su alcance. Eso es inevitable", ha asegurado.

Solo unas horas antes, Putin había pedido la movilización de todas sus fuerzas para proteger un enclave único en Rusia: Kaliningrado y su entrada al mar Báltico.

"Nosotros no amenazamos a nadie"

Pese a todo, Putin ha querido dejar clara una idea: sus amenazas a Europa y a los países de la Alianza Atlántica no tenían la intención de buscar una confrontación. "Nosotros no asustamos a nadie", ha dicho. "No son intimidaciones, sino la respuesta a los intentos de amedrentarnos".

Entre esos intentos citó preparativos europeos para una guerra contra Rusia a finales de esta década, las constantes maniobras de la OTAN en el Báltico y los apresamientos de rusos, actos que calificó de "escalada". "Nosotros no amenazamos a nadie, no tenemos intención de atacar ni en 2029, ni en 2030, ni en 2050. Pero si nos topamos con una agresión, tenemos que responder", afirmó.

Aseguró que la Alianza Atlántica tiene mucho mayor potencial económico y de población que la Federación Rusa, pero recordó que Moscú cuenta con armamento estratégico, en clara alusión al armamento hipersónico, "que nadie posee". "Debemos aprovechar nuestra ventaja competitiva. (...) Decidiremos nosotros cuál será", aseveró.

La OTAN acusó a Rusia de recurrir a la "retórica militar" después de que Moscú mostrara la voluntad de emplear armas nucleares en caso del "bloqueo aéreo y marítimo de Kaliningrado", algo que Moscú considera un 'casus belli'.

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