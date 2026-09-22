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Cazas EF-18M

Dos cazas españoles interceptan y escoltan a un avión espía ruso que sobrevolaba el Báltico

Los detalles Dos cazas EF-18M españoles han identificado y escoltado a una aeronave de vigilancia rusa que se encontraba sobre aguas internacionales sin haberse comunicado con el control aéreo civil.

Imagen de archivo de un soldado español en un caza
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Dos cazas EF-18M españoles han identificado y escoltado a una aeronave de vigilancia rusa que se encontraba sobre aguas internacionales, sin haberse comunicado con el control aéreo civil, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa a través de 'X'.

Se trata de la primera misión de alerta rápida 'Alpha Scramble' del Destacamento Aéreo Táctico 'Ámbar' desplegado en la Base Aérea de Ämari (Estonia), donde contribuye a la vigilancia y protección del espacio aéreo en el marco de la Defensa Aérea y contra Misiles Integrada (IAMD) de la OTAN en los países del Báltico.

Al mando del comandante Antonio Mancebo Marín, el destacamento 'Ámbar' está integrado por personal procedente de distintas unidades del Ejército del Aire y del Espacio, con una contribución principal del Ala 15, con base en Zaragoza. En total, contribuyen con 110 militares y cuatro aviones de combate EF-18M.

Los medios españoles mantienen una estrecha colaboración con medios aliados ya que desde esta base operan también los F-16 de la Fuerza Aérea turca, mientras que la Fuerza Aérea italiana participa en la misión de policía aérea de la OTAN con aviones EF-2000, desde la base aérea de Siauliai, en Lituania.

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