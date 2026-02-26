La primera ministra de Dinamarca adelanta las elecciones, en busca de capitalizar su apoyo ante la crisis de Groenlandia

En lugar de agotar legislatura, la socialdemócrata Mette Frederiksen tratará de capitalizar el apoyo social a raíz de la crisis de Groenlandia, aunque no descarta volver a gobernar en coalición.

Las intenciones de Donald Trump de hacerse con Groenlandiaprovocaron un importante revuelo en Dinamarca: la primera ministra, la socialdemócrata Mette Frederiksen, advirtió al presidente estadounidense de que si atacaba sería "el final de la OTAN", poco después de anunciar un mayor despliegue militar en la isla. A raíz de su reacción, su popularidad creció: según una encuesta de YouGov publicada en febrero, la popularidad de Frederiksen subió 10 puntos con respecto a enero.

En este contexto, la 'premier' danesa ha decidido adelantar las elecciones parlamentarias, que en principio se iban a celebrar antes de noviembre de este año, al próximo 24 de marzo. Frederiksen, que ya había encabezado un Gobierno en minoría entre 2019 y 2022, gobierna desde hace cuatro años en una coalición con el Partido Liberal y el centrista Partido Moderado.

El anuncio ha llegado desde la tribuna del Parlamento (Folketing) y Frederiksen no ha descartado ninguna posible fórmula de gobierno si su partido conserva la condición de más votado, incluido formar una coalición con el resto de fuerzas de izquierda, "si tiene capacidad de maniobra y puede colaborar de forma amplia". "No excluyo nada de antemano, porque en el tiempo en el que vivimos no voy a plantear exigencias extremas", afirmó.

La líder socialdemócrata resaltó no obstante que su intención es continuar con la línea actual, en la que se ha disparado la inversión en defensa a raíz de la guerra en Ucrania. "Si tenemos de nuevo la posibilidad de formar gobierno, hay cosas que permanecerán fijas. Dinamarca seguirá rearmándose y ayudará a proteger a Europa contra la máquina de guerra rusa desde el oeste y contra las amenazas del oeste. La política de seguridad es y será el fundamento de la política danesa por muchos años. Lo mismo con la dura política de inmigración", dijo.

Frederiksen ha anunciado también este miércoles que el Partido Socialdemócrata propondrá introducir un impuesto al patrimonio si gobierna. "Cuando el 1% más rico de la población posee cerca de un cuarto del total de la riqueza neta de los daneses, es demasiado desigual. Por eso proponemos un impuesto al patrimonio, Dinamarca no se ha convertido en una sociedad rica y fuerte basándose en la desigualdad", declaró. El impuesto permitiría recaudar unos 6.000 millones de coronas danesas (unos 800 millones de euros), que serían destinados a las escuelas públicas de primaria.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.