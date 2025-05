"El primer requisito de la política es la honradez intelectual" y otras grandes reflexiones que dejó José Mujica en laSexta

"Es un poco raro que un presidente de Gobierno viva así", apuntaba Évole a José 'Pepe' Mujica. Sentados en el jardín de su -muy- modesta casa de Uruguay, el entonces presidente uruguayo (lo fue de 2010 a 2014), que ha muerto a los 89 años, le respondía con una de sus ingeniosas frases: "La culpa la tienen otros presidentes, no yo, raro es como viven ellos, yo vivo como la mayoría de la gente de mi país", respondía, en el programa emitido en mayo de 2014.

Sus habituales respuestas atendían expresiones más de un filósofo que de un político al uso –a quienes criticaba sin tapujos-, lo que le dio una gran popularidad durante su presidencia, y después: "El primer requisito de la política es la honradez intelectual; si no existe, todo lo demás es inútil", dijo también en esta cadena.

A pesar de su ideología, Mujica siempre mostró tener los pies en la tierra: "El capitalismo por ahora no es evitable, hay que funcionar con él", apuntó a Évole tras dejar su cargo en noviembre de 2015.

Esa no sería la última aparición de Mujica en esta casa, pues Évole le ha vuelto a entrevistar en una última ocasión y para su temporada de 2025: "Nos dijo que era la última entrevista, que no le quedaba mucho". El político uruguayo, que ha muerto tras sufrir un cáncer, ha dejado miles de grandes reflexiones. En este vídeo recogemos solo algunas, en laSexta y en otras apariciones de Mujica, como la defensa que hizo de su aprobación del matrimonio igualitario en la Universidad School of International Service de Washington, en 2014.