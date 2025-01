José Mujica explica que el cáncer le está "colonizando" el hígado: "Me estoy muriendo. Hasta acá llegué"

El expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) no va a someterse a más operaciones. "Hasta acá llegué", ha asegurado en una entrevista con el semanario local Búsqueda. Mujica se está "muriendo" (dicho por él) a causa del cáncer de esófago que se le detectó en abril de 2024. Ahora le está "colonizando" el hígado. El expresidente uruguayo de 89 años anunció que no va a volver someterse a tratamientos ni pasar por el quirófano, porque su cuerpo "no aguanta más".

El pasado 28 de diciembre se sometió con éxito a la última operación en la que se le colocó un 'stent' en el esófago para mejorar la ingesta de alimentos después de las dificultades que le ocasionó la radioterapia que recibió tras serle diagnosticado un cáncer en abril de este año. Esta fue la segunda vez que el expresidente pasó por quirófano para intentar paliar las secuelas de la radioterapia -que si bien tuvo éxito en cuanto a lo oncológico, dejó secuelas en su organismo-, después de que en septiembre le fuera colocada una sonda directa al estómago.

El 29 de abril de este año, Mujica anunció en una rueda de prensa que tenía un tumor en el esófago. "Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al Casmu a hacerme un chequeo en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años", dijo ese día el expresidente. Poco tiempo después, apuntó que el tumor era maligno y debía tratarse con radioterapia, procedimiento que se llevó a cabo en Montevideo.

El expresidente ha reducido su actividad en el Frente Amplio, la coalición con la que llegó al poder en el año 2010, a raíz del diagnóstico. Mujica sigue siendo un referente político en Uruguay y también para la izquierda en América Latina, si bien se ha desmarcado en los últimos años de gobiernos como el del venezolano Nicolás Maduro, a quien ha cuestionado públicamente por su autoritarismo.