Jordi Évole desvela detalles de su entrevista a José Mujica: "Nos dijo que era la última entrevista, que no le quedaba mucho"

"Hasta acá llegué", anunciaba José Mujica hace tan solo unos días. El expresidente de Uruguay fue diagnosticado de cáncer en abril de 2024 y ha sido intervenido en dos ocasiones en los últimos meses para tratar de paliar las secuelas de la radioterapia. "Me estoy muriendo", aclaraba. Algo que ya intuía en el mes de julio, cuando fue entrevistado por Jordi Évole. Mujica es uno de los invitados de la próxima temporada de Lo de Évole, que se estrena el próximo domingo en laSexta.

El presentador del programa acude a El Intermedio para hablar de esta nueva etapa y desvela cómo fue ese encuentro con el político uruguayo. "Con su socarronería nos dijo: 'esta es la última entrevista que te voy a dar, no te voy a dar más, porque no me queda mucho'", cuenta. "Siempre que he ido a verle es un disfrute, es un señor con un sentido común enorme, con unos valores increíbles y que sigue viviendo como piensa. Muy coherente con lo que ha hecho en su carrera", explica.

Para Wyoming, Mujica es "un personaje completamente insólito en el panorama político". "Va a pasar a la historia, como Ghandi", asegura. "Es un señor que, en un país tan pequeño, ha llegado a tener una resonancia mundial. Nos explicaba su mujer que le viene a ver gente de China. Paran autobuses en su chacra para ir a verle", añade Évole. "Como quien va a ir a ver a Wyoming", bromea el showman.